В Японии мужчину дважды за 50 лет выселяли из дома из-за Олимпиад

87-летний Кохей Джино из Токио дважды за свою жизнь становился «жертвой» Олимпийских игр. И если первый раз японец был даже рад, то вторые Игры он не одобрил.

Мужчина дал интервью изданию VICE и рассказал, что из-за Олимпиады дважды в жизни лишался своего дома. Первый раз местные власти попросили Джино съехать в 1964 году, когда ему было 30 лет. Тогда на месте его дома было решено строить олимпийские объекты.

Японцу выделили жилье в соседнем районе. Он был молод и сразу согласился. Кохей решил, что таким образом он вносит свой вклад в развитие экономики Японии, которая только начала восстанавливаться после Второй мировой войны.

На новом месте он обосновался быстро — открыл табачный ларек, обустроил жилье и обзавелся друзьями. Но в 2013 году случилось неожиданное — в его двери вновь постучали чиновники, которые объявили, что планируют снова снести его дом и построить на его месте олимпийский стадион.

Мужчина отметил, что во второй раз мнение жильцов района никто не спрашивал — их просто поставили перед фактом. Джино добавил, что правительство выделило ему новое жилье и прислало некоторую сумму денег, но она покрыла лишь небольшую часть всех расходов на переезд.