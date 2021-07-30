В Японии мужчину дважды за 50 лет выселяли из дома из-за Олимпиад
Оба раза на месте его дома строили олимпийские объекты.
Оба раза на месте его дома строили олимпийские объекты.
87-летний Кохей Джино из Токио дважды за свою жизнь становился «жертвой» Олимпийских игр. И если первый раз японец был даже рад, то вторые Игры он не одобрил.
Мужчина дал интервью изданию VICE и рассказал, что
Японцу выделили жилье в соседнем районе. Он был молод и сразу согласился. Кохей решил, что таким образом он вносит свой вклад в развитие экономики Японии, которая только начала восстанавливаться после Второй мировой войны.
На новом месте он обосновался быстро — открыл табачный ларек, обустроил жилье и обзавелся друзьями. Но в 2013 году случилось неожиданное — в его двери вновь постучали чиновники, которые объявили, что планируют снова снести его дом и построить на его месте олимпийский стадион.
Мужчина отметил, что во второй раз мнение жильцов района никто не спрашивал — их просто поставили перед фактом. Джино добавил, что правительство выделило ему новое жилье и прислало некоторую сумму денег, но она покрыла лишь небольшую часть всех расходов на переезд.
Японец рассказал, что в этот раз был против переезда, ведь он прожил в этом районе большую часть своей жизни, а теперь на месте знакомых домов — олимпийский стадион. Кроме того, Кохей не одобряет само проведение Олимпийских игр, ведь, по его словам, у Японии и так много проблем