Российские шпажисты проиграли японцам в финале Олимпиады
Сборная России по фехтованию на шпагах проиграла команде Японии в финале турнира на Олимпиаде в Токио. Сергей Бида, Павел Сухов, Сергей Ходос и Никита Глазков стали серебряными призерами Игр.
Сборная России по фехтованию на шпагах проиграла команде Японии в финале турнира на Олимпиаде в Токио. Сергей Бида, Павел Сухов, Сергей Ходос и Никита Глазков стали серебряными призерами Игр.
Встреча завершилась со счетом 36:45.
В предыдущий раз российские шпажисты выигрывали медали в командном турнире на Олимпиаде в 1996 году. Тогда российская команда также стала второй.
Сборная России на Играх в Токио занимает четвертое место в медальном зачете. Россияне выиграли 10 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых медалей.