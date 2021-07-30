Российские пловцы вышли в финал в комбинированной эстафете 4×100 м на Олимпиаде
Финальный заплыв состоится 1 августа.
Финальный заплыв состоится 1 августа.
ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Мужская сборная России по плаванию квалифицировалась в финал в комбинированной эстафете 4×100 метров на Олимпийских играх в Токио.
Сборная России в составе Григория Тарасевича, Антона Чупкова, Михаила Вековищева и Владислава Гринева стала второй в своем квалификационном заплыве с результатом 3 минуты 31,66 секунды. В финале выступят восемь лучших сборных по итогам полуфиналов.
Финальный заплыв пройдет 1 августа. Олимпиада завершится 8 августа.