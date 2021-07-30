На Олимпиаде в Токио будет русский финал. Такого теннис не видел 13 лет!

Олимпийские игры-2020. Теннис

Микст. Полуфиналы

Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублев — Эшли Барти/Джон Пирс — 5:7, 6:4, 1:0

Елена Веснина/Аслан Карацев — Нина Стоянович/Новак Джокович — 7:6, 7:5.

После выхода в полуфинал двух российских пар стало понятно, что без медали Россия не уедет. Даже если все проиграют в следующем раунде, то как минимум бронза все равно будет. Но это не предел мечтаний — впереди неясно маячил российский финал и две гарантированные медали, включая олимпийское золото. Больше шансов выйти в главный матч было у Елены Весниной/Аслана Карацева, которые вместе играли не так давно и даже боролись за титул чемпионов «Ролан Гаррос». Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублев вообще впервые встали в пару, так что им было сложнее. Но в теннисе возможно все, особенно в миксте, где расклады никогда до конца не ясны — индивидуальные возможности отдельных спортсменов не равны комбинированной силе.

Короли тай-брейков выходят в финал

Вчера после выигранного матча Андрея и Насти произошел забавный диалог во время общения с журналистами: Рублев назвал их пару «лузерами», раз играют в миксте, а Павлюченкова его одернула — мол, никакие они не лузеры. И Настя, видимо, оказалась права — российская пара теперь сыграет в финале Олимпиады и может уехать из Токио в ранге чемпионов.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CR80JIWHtfv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CR80JIWHtfv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CR80JIWHtfv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от ESPN Tenis (@espntenis)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Но для этого Андрею надо успокоиться и собраться — все российские теннисисты, играют они в паре или в одиночку, постоянно очень нервничают и чрезмерно проявляют эмоции. Отчасти поэтому весь матч у Рублева были проблемы с подачей. Нечасто все-таки он участвует в миксте, еще и на олимпийском турнире. Соперники были серьезными — Эшли Барти сейчас является первой ракеткой мира, Джон Пирс стоял на второй строчке в парном разряде.

Россияне с австралийцами шли ровно по первому сету, планомерно беря свои подачи. Дело шло к тай-брейку, но сначала ошиблась Настя с бэкхенда, а потом Барти переиграла нашу пару. В концовке гейма линейный судья ошибочно засчитал аут соперникам россиян, но судья на вышке поправил его. Настя и Андрей взяли «челлендж», чтобы проверить решение. Аута все-таки не было. Сетбол австралийцам отдал Рублев, отправив мяч в сетку. В итоге все было по делу — Барти/Пирс увереннее брали свои геймы, действовали сыграннее (хотя играли в последний раз несколько лет назад), а россияне не смогли бороться у сетки.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CR8p9vBAIid/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CR8p9vBAIid/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CR8p9vBAIid/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от tennis fan (@rublevfan)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

А во второй партии россияне сделали брейк в самом начале — Андрей переиграл и Эшли, и Джона, сотворив просто гейм имени Рублева. Австралийцы даже удивились такому и пропустили еще один брейк. При счете 5:1 уже нужно было завершать партию и переходить к тай-брейку, но тут что-то сломалось: четыре проигранных гейма от Андрея и Насти подряд. Ошибались оба. Резко прибавив в мощности, россияне здорово начали сет, но потом наступил какой-то слишком пугающий спад. Однако в итоге дело закончилось хорошо для них, и сет они выиграли.

Дальше начался тай-брейк — его просто можно назвать королевским триллером. Андрей и Настя играли его уже в третий раз подряд. Далеко соперники друг друга не отпускали, но первый матчбол случился на подаче Рублева. Андрей здорово подал наискосок, но Настя не смогла четко пробить и не попала по ширине. Грубая ошибка Барти спасла ситуацию и подарила россиянам второй матчбол, который тоже не удалось реализовать. А потом уже Павлюченкова с Рублевым не смогли принять подачу Барти — и матчбол оказался у австралийцев. Но снова помогла Эшли — не смогла дважды правильно принять подачу. Андрей и Настя — точно с медалями Олимпиады!

Джокович остается без золота Олимпиады

Прямо перед матчем Елены Весниной и Аслана Карацева произошла сенсация — Новак Джокович, который в этом сезоне выиграл три турнира «Большого шлема», проиграл Александру Звереву. Немец теперь отправится играть финал с Кареном Хачановым, а у серба были дела еще сегодня. Надо было побороться с Весниной и Карацевым за выход в финал, чтобы попробовать взять золото хотя бы в миксте.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CR87_4DMHTQ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CR87_4DMHTQ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CR87_4DMHTQ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Спорт-Экспресс (@sport_express)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

И почти сразу россияне начали матч с брейка после трех раз поровну. Классная заявка на победу, особенно тогда, когда сделать брейки крайне проблематично. Но тут же Лена и Аслан вернули любезность сербам — счет стал равным. Так и не удалось никому добиться успеха в этом сете, пришлось играть тай-брейк. Веснина просто вытащила его — Новак несколько раз ошибался, никак ему не удавалось пробить Лену. Волнительным получился сет — ошибок много, большинство у Карацева, которые, конечно, можно списать на неопытность. В решающий момент он подсобрался и нанес несколько классных ударов.

Джокович все-таки не хотел сдаваться и уезжать из Токио без золота, поэтому сербы начали вторую партию с брейка. У Аслана опять начались проблемы, теперь уже с подачей, которая очень важна в миксте. Вернуть упущенный брейк получилось только в восьмом гейме, когда Карацев с Весниной наконец разобрались, как друг с другом играть, а Лена зарядила прямо в серба. Потом уже россиянка четко переиграла серба на своей подаче — Карацев с Весниной вышли вперед. Добить получилось только спустя два гейма — Джокович ошибся с лета и пропустил россиян в финал. Нина Стоянович/Новак Джокович отправляются добывать бронзу в миксте, а Елена Веснина/Аслан Карацев выходят в финал, где сыграют в российском дерби за олимпийский титул. Напомним, что русских финалов на Олимпиадах не было с 2008 года, когда в Пекине за титул играли Елена Дементьева и Динара Сафина.