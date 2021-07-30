На Олимпиаде в Токио будет русский финал. Такого теннис не видел 13 лет!
Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев поспорят за золото с Еленой Весниной и Асланом Карацевым. В полуфиналах они повергли двух первых ракеток одиночного рейтинга.
Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев поспорят за золото с Еленой Весниной и Асланом Карацевым. В полуфиналах они повергли двух первых ракеток одиночного рейтинга.
Олимпийские игры-2020. Теннис
Микст. Полуфиналы
После выхода в полуфинал двух российских пар стало понятно, что без медали Россия не уедет. Даже если все проиграют в следующем раунде, то как минимум бронза все равно будет. Но это не предел мечтаний — впереди неясно маячил российский финал и две гарантированные медали, включая олимпийское золото. Больше шансов выйти в главный матч было у Елены Весниной/Аслана Карацева, которые вместе играли не так давно и даже боролись за титул чемпионов «Ролан Гаррос». Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублев вообще впервые встали в пару, так что им было сложнее. Но в теннисе возможно все, особенно в миксте, где расклады никогда до конца не ясны — индивидуальные возможности отдельных спортсменов не равны комбинированной силе.
Вчера после выигранного матча Андрея и Насти произошел забавный диалог во время общения с журналистами: Рублев назвал их пару «лузерами», раз играют в миксте, а Павлюченкова его одернула — мол, никакие они не лузеры. И Настя, видимо, оказалась права — российская пара теперь сыграет в финале Олимпиады и может уехать из Токио в ранге чемпионов.
Но для этого Андрею надо успокоиться и собраться — все российские теннисисты, играют они в паре или в одиночку, постоянно очень нервничают и чрезмерно проявляют эмоции. Отчасти поэтому весь матч у Рублева были проблемы с подачей. Нечасто
Россияне с австралийцами шли ровно по первому сету, планомерно беря свои подачи. Дело шло к
А во второй партии россияне сделали брейк в самом начале — Андрей переиграл и Эшли, и Джона, сотворив просто гейм имени Рублева. Австралийцы даже удивились такому и пропустили еще один брейк. При счете 5:1 уже нужно было завершать партию и переходить к
Дальше начался
Прямо перед матчем Елены Весниной и Аслана Карацева произошла сенсация — Новак Джокович, который в этом сезоне выиграл три турнира «Большого шлема», проиграл Александру Звереву. Немец теперь отправится играть финал с Кареном Хачановым, а у серба были дела еще сегодня. Надо было побороться с Весниной и Карацевым за выход в финал, чтобы попробовать взять золото хотя бы в миксте.
И почти сразу россияне начали матч с брейка после трех раз поровну. Классная заявка на победу, особенно тогда, когда сделать брейки крайне проблематично. Но тут же Лена и Аслан вернули любезность сербам — счет стал равным. Так и не удалось никому добиться успеха в этом сете, пришлось играть
Джокович
Анастасия Плетнева