«Опустились на колени»: сербские СМИ — о поражении Джоковича россиянам

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
19
10
11
2Япония
17
4
7
4Россия
10
14
10
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Настольный теннис
Личное первенство. Мужчины. Финал
Фан Жендонг
Ма Лун
Результаты
Легкая атлетика
10000 м. Мужчины. Финал
Селемон Барега
Джошуа Чептегей
Джейкоб Килимпо
Результаты
Настольный теннис
Личное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Лин Юн Жу
Дмитрий Овчаров
Результаты
Фехтование
Шпага, командное первенство. Мужчины. Финал
Япония
Россия
Результаты
Дзюдо
свыше 100 кг. Мужчины. Финал
Гурам Тушишвили
Лукаш Крпалек
Результаты
Дзюдо
свыше 100 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Яков Хаммо
Тамерлан Башаев
Результаты
Дзюдо
свыше 100 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Тедди Рине
Хисаеси Харасава
Результаты
Дзюдо
свыше 78 кг. Женщины. Финал
Идалис Ортис
Акира Соне
Результаты
Дзюдо
свыше 78 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Кайра Саит
Ромен Дико
Результаты
Фехтование
Шпага, командное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Корея
Китай
Результаты
Дзюдо
свыше 78 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Ху Шиян
Ирина Киндерская
Результаты
Теннис
Парный разряд. Мужчины. Финал
Марин Чилич / Иван Додиг
Никола Мектич / Мате Павич
Результаты
Гребной слалом
Байдарка-одиночка. Мужчины. Финал
Иржи Прскавец
Якуб Григар
Ханс Айгнер
Результаты
Стрельба из лука
Личное первенство. Женщины. Финал
Ан Сан
Елена Осипова
Результаты
Стрельба из лука
Личное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Макензи Браун
Лусилла Боари
Результаты
Бадминтон
Микст. Микст. Финал
Чжень Си Вей / Хуанг Я Кьон
Ван И Лю / Хуан Дон Пин
Результаты
Теннис
Парный разряд. Мужчины. Матч за 3-е место
Маркус Даниэлл / Майкл Винус
Остин Крайчек / Теннис Сандгрен
Результаты
Прыжки на батуте
Личное первенство. Женщины. Финал
Чжу Ксюин
Лю Линглинг
Брени Пейдж
Результаты
Велоспорт - BMX
Гонка. Женщины. Финал
Бетани Шривер
Мариана Пахон
Лаура Смулдерс
Результаты
Велоспорт - BMX
Гонка. Мужчины. Финал
Ник Кимман
Кай Уайт
Карлос Рамирес Йепес
Результаты
Расписание событий
Триатлон. Микст
31.07скороМикст. Финал
Гольф. Мужчины
31.07скороЛичное первенство. Мужчины. 3-й раунд
Бадминтон. Мужчины
31.07скороМужчины. Одиночный разряд. 1/4 финала
Бадминтон. Мужчины
31.07скороМужчины. Одиночный разряд. 1/4 финала
Бадминтон. Мужчины
31.07скороМужчины. Одиночный разряд. 1/4 финала
Бадминтон. Мужчины
31.07скороМужчины. Одиночный разряд. 1/4 финала
Гандбол. Женщины. Группа A
31.07скороАнголаЯпония
Легкая атлетика. Женщины
31.07скоро400 м с/б. Женщины. Предварительный раунд
Бадминтон. Женщины
31.07скороЖенщины. Парный разряд. 1/2 финала
Бадминтон. Женщины
31.07скороЖенщины. Парный разряд. 1/2 финала
Регби. Женщины. Матч за 11-е место
31.07скороБразилияЯпония
Волейбол. Женщины. Группа A
31.07скороДоминиканская РеспубликаКения
Стрельба. Микст
31.07скороТрап. Командный зачет. Микст. Квалификация
Легкая атлетика. Женщины
31.07скороДиск. Женщины. Квалификация A
Регби. Женщины. Матч за 9-е место
31.07скороКанадаКения
Хоккей на траве. Женщины. Группа B
31.07скороКитайНовая Зеландия
Легкая атлетика. Мужчины
31.07скороШест. Мужчины. Квалификация
Легкая атлетика. Мужчины
31.07скоро800 м. Мужчины. Предварительный раунд
Велоспорт - BMX. Мужчины
31.07скороФристайл. Мужчины. Финал
Велоспорт - BMX. Женщины
31.07скороФристайл. Женщины. Финал
18:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Опустились на колени»: сербские СМИ — о поражении Джоковича россиянам

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Российский дуэт теннисистов Елены Весниной и Аслана Карацева одержал победу над сербами Ниной Стоянович и Новаком Джоковичем в полуфинале микста на летних Олимпийских играх в Токио. Встреча, которая длилась час и 44 минуты, завершилась победой россиян в двух сетах со счетом 7:6 (7:4), 7:5.

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Источник: Спорт РИА Новости

В финале Веснина и Карацев встретятся с другой российской парой — Анастасией Павлюченковой и Андреем Рублевым. Стоянович и Джоковичу предстоит сразиться за бронзу с австралийцами Эшли Барти и Джоном Пирсом.

В Сербии поражение своих соотечественников уже окрестили трагедией. Так, газета Vecernje novosti отметила, что Стоянович и Джокович были близки к победе, но сами же ее и отдали в руки российских теннисистов.

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«Грандиозная драма случилась уже в первом сете. Россияне смогли выйти по геймам, сделав счет 2:1, но затем Ноле и Нина быстро вернулись в игру и наверстали упущенное. Победителя выявили только на тай-брейке, который выиграли Карацев и Веснина. Наши сербы не собирались поднимать белый флаг и создали себе комфортное преимущество, выиграв три гейма из четырех. Однако россияне все же отыгрались, а затем повели в счете на своей подаче. После этого Джокович уступил Весниной, и россияне выиграли борьбу за выход в финал», — написано в заметке.

«Джокович упустил второе золото в Токио! Россияне оказались слишком сильны для Новака и Нины!» — с таким заголовком выпустило свой материал издание Informer. Авторы заметки напомнили, что до поражения в миксте Джокович также уступил в полуфинале одиночного разряда немцу Александру Звереву. Таким образом, именитый сербский теннисист и первая ракетка мира упустил очередную возможность стать олимпийским чемпионом. С тем же посылом выступили и журналисты газеты Blic, которые также охарактеризовали Карацева и Веснину как фаворитов микста в Токио.

«Несмотря на отличное выступление, Джокович и Стоянович, хоть и замучили фаворитов, но не сумели сотворить сенсацию на Играх. Еще в начале матча русские дали понять, что намерены соответствовать своей роли фаворитов и выиграли дебют, после чего Ноле и Нина показали фантастическую игру. Впрочем, на тай-брейке им радоваться уже было напрасно, россияне вышли вперед. Во второй партии Новак и Нина также играли фантастически, выдержали атаки соперников, классно играли на подаче. Но при счете 5:5, когда россияне стали играть очень агрессивно, наши теннисисты опустились на колени», — отметили авторы.

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Еще одна сербская газета Alo! опубликовала материал с заголовком «День, который нужно срочно забыть» и также отметила тот факт, что Джокович не смог завоевать золото в Токио. Сам Новак выразил намерение привезти на родину хотя бы бронзовую награду: помимо встречи с австралийским дуэтом его ожидает матч против испанца Пабло Карреньо-Бусты, который накануне одолел Даниила Медведева и уступил Карену Хачанову.

«Знаете, все, что произошло в этот день… Ужасный день. Не знаю, что и сказать. На таком уровне и под давлением Олимпиады я ничего не смог поделать против Зверева, а затем вышел на матч в миксте, будучи уставшим. Я истощен эмоционально, хотя предельно мотивирован. Я должен привезти в Сербию медаль, и завтра у меня будет два шанса. Надеюсь использовать хотя бы один», — заявил Джокович.

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XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
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Бейсбольный стадион Фукусима Азума
Велодром Идзу
Гимнастический Центр Ариакэ
Гоночная трасса Фудзи Спидвей
Городской спортивный парк Аоми
Городской спортивный парк Ариакэ
Гребной канал Си Форест
Дворец спорта Будокан
Загородный клуб Касумигасэки
Кокугикан Арена
Конно-спортивный парк Баджи Коэн
Конференц-центр Макухари Мессе
Международный стадион Иокогама
Морской парк Одайба
Мусасино Форест Спорт Плаза
Национальный Олимпийский стадион
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Парк Мусасинономори
Парк Одори в Саппоро
Парк Сиокадзэ
Парк Юменосима
Пляж Цуригасаки
Сайтама Супер Арена
Стадион Адзиномото
Стадион Касима
Стадион Мияги
Стадион Сайтама-2002
Стадион Саппоро Доум
Стрелковый центр Асаки
Теннисный парк Ариакэ
Токийский дворец спорта
Токийский международный форум
Токийский центр водных видов спорта
Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
Хоккейный стадион Ои
Центр водного поло Тацуми
Центр гребного слалома Касай
Центр парусного спорта Эносима
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