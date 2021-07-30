«Опустились на колени»: сербские СМИ — о поражении Джоковича россиянам

В финале Веснина и Карацев встретятся с другой российской парой — Анастасией Павлюченковой и Андреем Рублевым. Стоянович и Джоковичу предстоит сразиться за бронзу с австралийцами Эшли Барти и Джоном Пирсом.

В Сербии поражение своих соотечественников уже окрестили трагедией. Так, газета Vecernje novosti отметила, что Стоянович и Джокович были близки к победе, но сами же ее и отдали в руки российских теннисистов.

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«Грандиозная драма случилась уже в первом сете. Россияне смогли выйти по геймам, сделав счет 2:1, но затем Ноле и Нина быстро вернулись в игру и наверстали упущенное. Победителя выявили только на тай-брейке, который выиграли Карацев и Веснина. Наши сербы не собирались поднимать белый флаг и создали себе комфортное преимущество, выиграв три гейма из четырех. Однако россияне все же отыгрались, а затем повели в счете на своей подаче. После этого Джокович уступил Весниной, и россияне выиграли борьбу за выход в финал», — написано в заметке.

«Джокович упустил второе золото в Токио! Россияне оказались слишком сильны для Новака и Нины!» — с таким заголовком выпустило свой материал издание Informer. Авторы заметки напомнили, что до поражения в миксте Джокович также уступил в полуфинале одиночного разряда немцу Александру Звереву. Таким образом, именитый сербский теннисист и первая ракетка мира упустил очередную возможность стать олимпийским чемпионом. С тем же посылом выступили и журналисты газеты Blic, которые также охарактеризовали Карацева и Веснину как фаворитов микста в Токио.

«Несмотря на отличное выступление, Джокович и Стоянович, хоть и замучили фаворитов, но не сумели сотворить сенсацию на Играх. Еще в начале матча русские дали понять, что намерены соответствовать своей роли фаворитов и выиграли дебют, после чего Ноле и Нина показали фантастическую игру. Впрочем, на тай-брейке им радоваться уже было напрасно, россияне вышли вперед. Во второй партии Новак и Нина также играли фантастически, выдержали атаки соперников, классно играли на подаче. Но при счете 5:5, когда россияне стали играть очень агрессивно, наши теннисисты опустились на колени», — отметили авторы.

Еще одна сербская газета Alo! опубликовала материал с заголовком «День, который нужно срочно забыть» и также отметила тот факт, что Джокович не смог завоевать золото в Токио. Сам Новак выразил намерение привезти на родину хотя бы бронзовую награду: помимо встречи с австралийским дуэтом его ожидает матч против испанца Пабло Карреньо-Бусты, который накануне одолел Даниила Медведева и уступил Карену Хачанову.