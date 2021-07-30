Командный зачет Олимпиады: как идет Россия и чего ждать на финише Игр-2020?

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
19
10
11
2Япония
17
4
7
4Россия
10
14
10
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Настольный теннис
Личное первенство. Мужчины. Финал
Фан Жендонг
Ма Лун
Результаты
Легкая атлетика
10000 м. Мужчины. Финал
Селемон Барега
Джошуа Чептегей
Джейкоб Килимпо
Результаты
Настольный теннис
Личное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Лин Юн Жу
Дмитрий Овчаров
Результаты
Фехтование
Шпага, командное первенство. Мужчины. Финал
Япония
Россия
Результаты
Дзюдо
свыше 100 кг. Мужчины. Финал
Гурам Тушишвили
Лукаш Крпалек
Результаты
Дзюдо
свыше 100 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Яков Хаммо
Тамерлан Башаев
Результаты
Дзюдо
свыше 100 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Тедди Рине
Хисаеси Харасава
Результаты
Дзюдо
свыше 78 кг. Женщины. Финал
Идалис Ортис
Акира Соне
Результаты
Дзюдо
свыше 78 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Кайра Саит
Ромен Дико
Результаты
Фехтование
Шпага, командное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Корея
Китай
Результаты
Дзюдо
свыше 78 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Ху Шиян
Ирина Киндерская
Результаты
Теннис
Парный разряд. Мужчины. Финал
Марин Чилич / Иван Додиг
Никола Мектич / Мате Павич
Результаты
Гребной слалом
Байдарка-одиночка. Мужчины. Финал
Иржи Прскавец
Якуб Григар
Ханс Айгнер
Результаты
Стрельба из лука
Личное первенство. Женщины. Финал
Ан Сан
Елена Осипова
Результаты
Стрельба из лука
Личное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Макензи Браун
Лусилла Боари
Результаты
Бадминтон
Микст. Микст. Финал
Чжень Си Вей / Хуанг Я Кьон
Ван И Лю / Хуан Дон Пин
Результаты
Теннис
Парный разряд. Мужчины. Матч за 3-е место
Маркус Даниэлл / Майкл Винус
Остин Крайчек / Теннис Сандгрен
Результаты
Прыжки на батуте
Личное первенство. Женщины. Финал
Чжу Ксюин
Лю Линглинг
Брени Пейдж
Результаты
Велоспорт - BMX
Гонка. Женщины. Финал
Бетани Шривер
Мариана Пахон
Лаура Смулдерс
Результаты
Велоспорт - BMX
Гонка. Мужчины. Финал
Ник Кимман
Кай Уайт
Карлос Рамирес Йепес
Результаты
Расписание событий
Триатлон. Микст
31.07скороМикст. Финал
Гольф. Мужчины
31.07скороЛичное первенство. Мужчины. 3-й раунд
Бадминтон. Мужчины
31.07скороМужчины. Одиночный разряд. 1/4 финала
Бадминтон. Мужчины
31.07скороМужчины. Одиночный разряд. 1/4 финала
Бадминтон. Мужчины
31.07скороМужчины. Одиночный разряд. 1/4 финала
Бадминтон. Мужчины
31.07скороМужчины. Одиночный разряд. 1/4 финала
Гандбол. Женщины. Группа A
31.07скороАнголаЯпония
Легкая атлетика. Женщины
31.07скоро400 м с/б. Женщины. Предварительный раунд
Бадминтон. Женщины
31.07скороЖенщины. Парный разряд. 1/2 финала
Бадминтон. Женщины
31.07скороЖенщины. Парный разряд. 1/2 финала
Регби. Женщины. Матч за 11-е место
31.07скороБразилияЯпония
Волейбол. Женщины. Группа A
31.07скороДоминиканская РеспубликаКения
Стрельба. Микст
31.07скороТрап. Командный зачет. Микст. Квалификация
Легкая атлетика. Женщины
31.07скороДиск. Женщины. Квалификация A
Регби. Женщины. Матч за 9-е место
31.07скороКанадаКения
Хоккей на траве. Женщины. Группа B
31.07скороКитайНовая Зеландия
Легкая атлетика. Мужчины
31.07скороШест. Мужчины. Квалификация
Легкая атлетика. Мужчины
31.07скоро800 м. Мужчины. Предварительный раунд
Велоспорт - BMX. Мужчины
31.07скороФристайл. Мужчины. Финал
Велоспорт - BMX. Женщины
31.07скороФристайл. Женщины. Финал
18:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Командный зачет Олимпиады: как идет Россия и чего ждать на финише Игр-2020?

После семи дней соревнований в Токио у нашей команды — в два раза больше золотых медалей, чем было за первую неделю Рио-2016.

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Источник: Спорт-Экспресс

Олимпиада в Токио стремительно приближается к экватору. Позади уже семь медальных дней из 16, и многие тенденции уже обозначились достаточно четко. Понятно, что на второй неделе начинаются соревнования в тех видах спорта, которые не были представлены на первой, и это может сильно скорректировать борьбу в командном зачете. Но многое понятно уже сейчас. Например, что Игры-2020 для России станут намного успешнее, чем Олимпиада в Рио. Если не в плане итогового места, то в плане завоеванных медалей — вне сомнений. У нас уже 34 медали (плюс еще пять гарантированных в боксе и теннисе), и это очень много.

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Наступление в тхэквондо и отступление в дзюдо

После первых семи дней в Рио-2016 у России было 22 завоеванные медали, в том числе всего пять золотых. Сейчас золота у нас в два раза больше — и сумма тоже намного внушительнее. Сравнивать не совсем справедливо, поскольку нынешнее расписание «наших» видов спорта более плавное, чем пять лет назад. Да и медальных дисциплин прибавилось. Но все равно у нас впереди очень сильный отрезок Игр с борьбой, синхронным плаванием, художественной гимнастикой, легкой атлетикой и финалами в боксе. В общем, падения динамики по наградам точно не ожидается. Сейчас наши спортсмены выигрывают в среднем по 4,9 медали в день. Если так пойдет и дальше, то к церемонии закрытия у нас будет более 75 наград, в том числе около 25 золотых.

Прежде чем углубиться в тонкости борьбы в командном зачете, несколько слов о том, какие виды спорта в первые дни шли с «перевыполнением плана», а кто не оправдал надежд. Главные молодцы в команде ОКР — это безусловно пулевая стрельба, тхэквондо и плавание. У стрелков уже пять наград (в том числе две золотые) — это лучший результат с 2004 года. У тхэквондистов вообще лучший итог в истории отечественного спорта — четыре награды (два золота). Пловцы идут на лучшую Олимпиаду с 1996 года — пока у них пять медалей (два золота). Фехтовальщики тоже очень успешны, но их уровень результатов — примерно тот же, что был пять лет назад в Бразилии. Увы, после двух отличных Игр сдали российские дзюдоисты. В Лондоне у них было три золота, в Рио — два, сейчас — ни одного.

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Слишком большой гандикап

Что касается командного зачета, то в нем сейчас четко обозначился топ-6 сборных, которые точно останутся наверху до конца Игр. Вылететь из «большой шестерки» после завершения плавательной программы может разве что Австралия. А вот Великобритания с началом стартов по велотреку будет атаковать топ-4. Отобьется ли сборная ОКР от британцев? По идее должна, но тут слишком много нюансов. А вот гандикап в семь золотых медалей перед россиянами, который обеспечила себе команда Японии, очень уж велик. По общему количеству наград мы точно обойдем хозяев, но не факт, что в итоге настигнем их по золоту.

Непривычное третье место сборной США не должно вводить в заблуждение. После начала легкоатлетической программы американцы быстро вернутся на первую строчку. В Токио Штаты были не так круты, как обычно, в плавании. И из-за этого они навряд ли сейчас превзойдут свой общий медальный рекорд Рио (121 награда). Но в их уверенной итоговой победе сомневаться не приходится. Не зря они столько лет подкручивали под себя олимпийскую программу. Так что задача «побороться за третью строчку», поставленная перед россиянами перед Олимпиадой, сейчас выглядит малореальной. А вот возможность улучшить медальный результат Игр-2012 — цель вполне адекватная.

Источник: Спорт-Экспресс

Еще ничего не решено

Напомню, что в Рио-2016 после доклада Макларена мы столкнулись со множеством кадровых ограничений, так что сравнивать ту сборную с нынешней было бы странно (хоть сейчас тоже есть жесткие квоты в тяжелой и легкой атлетике). В докризисном Лондоне у нас было 82 медали, из которых после пересмотра результатов осталось 70. Показатель 80+ в нынешней ситуации навряд ли достижим, вот перекрыть рубеж в 70 наград мы вполне можем. И это надо будет считать хорошим результатом, даже если мы так и останемся на четвертой строчке в командной таблице. Ну и конечно, россияне точно превзойдут осторожные прогнозы наших спортивных властей, которые пару недель назад говорили примерно о 50 наградах Олимпиады-2020.

Источник: Спорт-Экспресс

В целом все пока идет в контексте прогнозов, сделанных агентством Gracenote перед стартом Игр. Согласно тем раскладам, мы должны становиться вторыми по медалям, но четвертыми по золоту. Сейчас это очень похоже на правду, если бы не одно «но». Олимпиада всегда славится своей непредсказуемостью. И все соображения аналитиков обычно летят к чертям, даже когда речь идет о законах больших чисел. В общем-то, на Играх в Токио еще ничего не решено. И даже первое место в медальной таблице не является для сборной ROC чем-то невозможным.

Олег Шамонаев

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XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
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Трасса для конного кросса в парке Си Форест
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