Волейболисты сборной России потерпели первое поражение на Играх в Токио
ТОКИО, 30 июл — РИА Новости. Волейболисты сборной России уступили команде Франции и потерпели первое поражение на групповом этапе олимпийского турнира на Играх в Токио.
ТОКИО, 30 июл — РИА Новости. Волейболисты сборной России уступили команде Франции и потерпели первое поражение на групповом этапе олимпийского турнира на Играх в Токио.
Встреча группы B, прошедшая в пятницу, завершилась со счетом 3−1 (25:21, 20:25, 25:17, 25:20) в пользу французской команды. В составе сборной России самым результативным на площадке был Максим Михайлов, набравший 15 очков. 11 баллов на счету Егора Клюки, а Дмитрий Волков и Иван Яковлев набрали по 10 очков. У французов 20 баллов набрал Жан Патри.
Второе место в группе занимает сборная Бразилии (3 победы), французы, обыграв россиян, обошли сборную США и поднялись на третье место. На пятой строчке идет команда Аргентины, у которой две победы и два поражения, также, как у сборных Франции и США. Сборная Туниса проиграла все четыре матча и располагается на последней шестой строчке.
В заключительном матче группового этапа сборная России 1 августа сыграет с командой Туниса.