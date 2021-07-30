Россия потерпела первое поражение в Токио. Но первое место в группе все равно уже не упустит
Нужно просто обыгрывать в воскресенье Тунис в трех или четырех партиях.
Нужно просто обыгрывать в воскресенье Тунис в трех или четырех партиях.
Олимпийские игры-2020. Волейбол.
Мужчины. Групповой турнир
Россия — Франция — 1:3 (21:25, 25:20, 17:25, 20:25)
Расклады перед матчем с самой громкой волейбольной афишей дня были предельно понятными. Россия с тремя победами уверенно возглавляет группу — и уже практически гарантировала себе первое место в группе. Идущие вторыми бразильцы проиграли не только нам, но потеряли один балл в битве с Аргентиной, благодаря чему задел у команды Туомаса Саммелвуо вырос.
Вряд ли
Франция же после поражений от США и Аргентины оказалась на волоске от сенсационного невыхода в
Туомас Саммелвуо выступил ровно тот же состав, что и во всех предыдущих матчах. Хотя некоторые эксперты замен ждали.
Начали обе команды очень «грязно». Невынужденных ошибок для такой афиши было очень много. А у России еще и сильно забуксовала атака. Ни у одного из трех нападающих не было даже 50 процентов эффективности. У Иван Яковлева — 0 из 2. В тоже время Жан Петри забил шесть из семи. А лучший либеро мирового волейбола Женя Гребенников привычно для себя феерил в защите. Это и стало решающим фактором на старте — 21:25.
Во втором у нас все было гораздо чище. Плюс добавили в эффективности Клюка и Михайлов, полетела подача (Яковлев в
А вот дальше французы завелись. Хорошо нам знакомый Эрвин Нгапет, Тревор Клевено и Гребенников за волосы потащили свою команду в
Россия же, кажется, так и не включила максимальные обороты. Старались, боролись, пластались, но искры из глаз, как днем ранее у женской сборной в матче с Китаем, не летели. По крайней мере, по эмоциям французы нас точно превосходили. По ходу
1:3. Которые совершенно не страшны. Пройти весь турнир на одном дыхании очень сложно. И лучше уж немного просесть сейчас, чем на следующей неделе.
Владимир Иванов