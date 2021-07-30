Позднякова и Великая идут за вторым золотом. Анонс главных событий 31 июля

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
19
10
11
2Япония
17
4
7
4Россия
10
14
10
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Настольный теннис
Личное первенство. Мужчины. Финал
Фан Жендонг
Ма Лун
Результаты
Легкая атлетика
10000 м. Мужчины. Финал
Селемон Барега
Джошуа Чептегей
Джейкоб Килимпо
Результаты
Настольный теннис
Личное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Лин Юн Жу
Дмитрий Овчаров
Результаты
Фехтование
Шпага, командное первенство. Мужчины. Финал
Япония
Россия
Результаты
Дзюдо
свыше 100 кг. Мужчины. Финал
Гурам Тушишвили
Лукаш Крпалек
Результаты
Дзюдо
свыше 100 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Яков Хаммо
Тамерлан Башаев
Результаты
Дзюдо
свыше 100 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Тедди Рине
Хисаеси Харасава
Результаты
Дзюдо
свыше 78 кг. Женщины. Финал
Идалис Ортис
Акира Соне
Результаты
Дзюдо
свыше 78 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Кайра Саит
Ромен Дико
Результаты
Фехтование
Шпага, командное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Корея
Китай
Результаты
Дзюдо
свыше 78 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Ху Шиян
Ирина Киндерская
Результаты
Теннис
Парный разряд. Мужчины. Финал
Марин Чилич / Иван Додиг
Никола Мектич / Мате Павич
Результаты
Гребной слалом
Байдарка-одиночка. Мужчины. Финал
Иржи Прскавец
Якуб Григар
Ханс Айгнер
Результаты
Стрельба из лука
Личное первенство. Женщины. Финал
Ан Сан
Елена Осипова
Результаты
Стрельба из лука
Личное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Макензи Браун
Лусилла Боари
Результаты
Бадминтон
Микст. Микст. Финал
Чжень Си Вей / Хуанг Я Кьон
Ван И Лю / Хуан Дон Пин
Результаты
Теннис
Парный разряд. Мужчины. Матч за 3-е место
Маркус Даниэлл / Майкл Винус
Остин Крайчек / Теннис Сандгрен
Результаты
Прыжки на батуте
Личное первенство. Женщины. Финал
Чжу Ксюин
Лю Линглинг
Брени Пейдж
Результаты
Велоспорт - BMX
Гонка. Женщины. Финал
Бетани Шривер
Мариана Пахон
Лаура Смулдерс
Результаты
Велоспорт - BMX
Гонка. Мужчины. Финал
Ник Кимман
Кай Уайт
Карлос Рамирес Йепес
Результаты
Расписание событий
Триатлон. Микст
31.07скороМикст. Финал
Гольф. Мужчины
31.07скороЛичное первенство. Мужчины. 3-й раунд
Бадминтон. Мужчины
31.07скороМужчины. Одиночный разряд. 1/4 финала
Бадминтон. Мужчины
31.07скороМужчины. Одиночный разряд. 1/4 финала
Бадминтон. Мужчины
31.07скороМужчины. Одиночный разряд. 1/4 финала
Бадминтон. Мужчины
31.07скороМужчины. Одиночный разряд. 1/4 финала
Гандбол. Женщины. Группа A
31.07скороАнголаЯпония
Легкая атлетика. Женщины
31.07скоро400 м с/б. Женщины. Предварительный раунд
Бадминтон. Женщины
31.07скороЖенщины. Парный разряд. 1/2 финала
Бадминтон. Женщины
31.07скороЖенщины. Парный разряд. 1/2 финала
Регби. Женщины. Матч за 11-е место
31.07скороБразилияЯпония
Волейбол. Женщины. Группа A
31.07скороДоминиканская РеспубликаКения
Стрельба. Микст
31.07скороТрап. Командный зачет. Микст. Квалификация
Легкая атлетика. Женщины
31.07скороДиск. Женщины. Квалификация A
Регби. Женщины. Матч за 9-е место
31.07скороКанадаКения
Хоккей на траве. Женщины. Группа B
31.07скороКитайНовая Зеландия
Легкая атлетика. Мужчины
31.07скороШест. Мужчины. Квалификация
Легкая атлетика. Мужчины
31.07скоро800 м. Мужчины. Предварительный раунд
Велоспорт - BMX. Мужчины
31.07скороФристайл. Мужчины. Финал
Велоспорт - BMX. Женщины
31.07скороФристайл. Женщины. Финал
21:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Позднякова и Великая идут за вторым золотом. Анонс главных событий 31 июля

В субботу на аренах Токио будет разыгран 21 комплект наград — наши главные надежды связаны с фехтованием. Также будем следить за теннисом, плаванием и стрельбой. Подробнее — в обзоре «СЭ».

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Источник: AFP 2021

Великая и великие

То, чего все мы так долго ждали: в предпоследний день олимпийского турнира по фехтованию пройдет командное первенство в самой российской дисциплине. Да, вы угадали, это женская сабля. А значит, мы снова увидим на дорожке финалисток личного турнира Софию Позднякову и Софью Великую, а также Ольгу Никитину.

Напомним, что наша сборная — действующий чемпион Игр. В Рио фехтовали Великая, Яна Егорян, Екатерина Дьяченко и Юлия Гаврилова. С тех пор состав заметно обновился, а амбиции остались прежними — команда нацелена только на победу. А болельщики ждут, что в этом виде спорта у нас появится уже седьмая медаль. Да, фехтование пока самый успешный для россиян вид спорта в Токио.

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Олимпиада в Токио: все чемпионы 30 июля

Девушки «посеяны» первыми и начнут в четвертьфинале со встречи между победителями квалификационного матча, в котором встретятся Япония и Тунис. В следующем раунде россиянок может поджидать Венгрия либо Корея. А мы ждем от них золотой награды и повторения сценария пятилетней давности.

5.25 Фехтование. Женщины. Сабля. Командное первенство.

Доля везения

Предпоследний день соревнований в плавании подарит нам три финала с участием россиян. А если повезет, и новые медали. Хотя в число «железобетонных» фаворитов наши спортсмены не входят. Андрей Минаков на стометровке баттерфляем показал в полуфинале пятый результат и поплывет по второй дорожке. Поэтому при хорошем выступлении и доле везения он вполне может рассчитывать на призовое место.

Примерно на таких же исходных позициях и Анастасия Кирпичникова на 800-метровке вольным стилем у женщин. Титулованную Кэти Ледеки догнать вряд ли получится, а вот остальные претендентки на пьедестал не так и далеко. Сложно прогнозировать что-то в смешанной комбинированной эстафете 4×100 метров. В предварительных заплывах Григорий Тарасевич, Кирилл Пригода, Арина Суркова и Мария Каменева показали седьмое время. Но в финале составы как у нашей команды, так и у соперников могут значительно поменяться. Также в субботу пройдут полуфиналы на дистанциях 50 м вольным стилем у мужчин и женщин — в них участвуют Климент Колесников, Владимир Морозов и Арина Суркова.

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Токио-2020: лучшие кадры 30 июля

Продолжаются соревнования женщин на 3-метровом трамплине у прыгунов в воду. Отсеяв в квалификации слабейших, спортсменки выходят на старт полуфинала, призванного из 18 оставить 12 лучших. Россиянка Мария Полякова в первом раунде турнира была только 13-й, но в полуфинале все начнется заново, предыдущие оценки не учитываются.

  • 4.30 Плавание. Полуфиналы и финалы.
  • 9.00 Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 3 м. Полуфинал.

Битва за битвой

В теннисе после триумфальной пятницы, по ходу которой сразу три места в финалах остались за россиянами, следующий день будет относительно спокойным. Главным его событием станет женский финал, а остальная часть программы отдана под бронзовые матчи. В одном из них, в женском парном разряде, мы поболеем за Елену Веснину и Веронику Кудерметову. В драматичном полуфинале девушки уступили первым ракеткам турнира Барборе Крейчиковой и Катерине Синяковой из Чехии, но будут фаворитами во встрече с бразильянками Лаурой Пигосси и Луизой Стефани.

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По итогам трех туров в турнире гандболисток уже начали определяться первые участники плей-офф. Но россиянкам, пусть они и приехали в Японию действующими чемпионками, до выхода в следующую стадию пока далеко. Более того, пока команда Алексея Алексеева занимает пятое место в группе В и находится за чертой плей-офф.

Первую победу россиянки одержали над Венгрией, но теперь им предстоит повторение финала Рио с Францией. Причем у француженок идентичные турнирные показатели — победа и ничья в трех турах. Поэтому проигрывать и нам, и соперницам крайне невыгодно. Будет битва.

Как и в женском турнире по волейболу — россиянки невероятным образом спасли матч с Китаем, гениальным образом отыгравшись в четвертом сете и добив соперниц на тай-брейке. И теперь им предстоит встреча с командой США, пока не знающей поражений на турнире и уже застолбившей себе место в плей-офф. Команда Серджо Бузато шагнет туда же, если победит американок.

Тем временем в пляжном волейболе действующие чемпионы мира Вячеслав Красильников и Олег Стояновский будут бороться за выход в плей-офф с сильной парой из Чехии. После осечки в матче с латвийским дуэтом права на осечку у россиян нет.

Женская сборная по регби-7 не сумела пройти дальше четвертьфинала, дважды подряд проиграв лучшей команде мира — Новой Зеландии, и отправилась в утешительный турнир за места с 5-го по 8-е. Там в полуфинале россиянкам предстоит новое испытание — матч с Австралией, не сумевшей защитить взятый в Рио титул.

  • 4.00 Регби-7. Женщины. Команда ОКР — Австралия.
  • 5.05 Волейбол. Женщины. США — Команда ОКР.
  • 8.15 Гандбол. Женщины. Команда ОКР — Франция.
  • 9.00 Теннис. Женщины. Пары. Матч за 3-е место. Вероника Кудерметова/Елена Веснина — Лаура Пигосси/Луиза Стефани (Бразилия).
  • 10.00 Пляжный волейбол. Мужчины. Вячеслав Красильников/Олег Стояновский — Ондржей Перушич/Давид Швайнер (Чехия).

День дебютов

По итогам личных соревнований в дзюдо наши спортсмены остались без привычных золотых медалей — в активе команды три бронзы. Последняя попытка достичь вершины состоится в субботу, когда впервые в истории будет проведен командный турнир. Россияне в четвертьфинале сойдутся с победителем в паре Монголия — Корея. Зато уже в следующей стадии нас может ждать встреча с Японией — единственной командой, пока выигрывавшей этот вид программы на чемпионатах мира и имеющей в составе целых девять победителей домашних Игр.

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По одному комплекту наград разыграют в пулевой и стендовой стрельбе. У стендовиков в программе турнир смешанных команд в трапе. Россияне выставили сразу два дуэта. Алексей Алипов выступит вместе с Дарьей Семьяновой, а Максим Кабацкий — с Екатериной Субботиной. А в стрельбе из винтовки из трех положений у женщин стартуют Юлия Каримова и Юлия Зыкова. Для начала им нужно занять место среди восьми лучших из почти четырех десятков участниц, чтобы попасть в финал.

Еще один смешанный старт — эстафета — состоится в триатлоне. За последний комплект наград в этом виде спорта поборются Дмитрий и Игорь Полянские, Анастасия Горбунова и Александра Разаренова. И это тоже олимпийский дебют дисциплины. Каждому из атлетов предстоит преодолеть 300 метров вплавь, 8 километров на велосипеде и 2 километра бегом, передавая эстафету друг другу.

У девушек в турнире по прыжкам на батуте россиянки остались без призовых мест. Во второй день турнира акробатов эту ошибку попытаются исправить мужчины. На старт квалификации выйдут Дмитрий Ушаков и Андрей Юдин. Их задача — по итогам двух попыток попасть в топ-8 и пробиться в финал.

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У боксеров в субботу пройдут заключительные бои стадии 1/8 финала в двух категориях. Российский легковес Габил Мамедов второй поединок на Играх проведет против Луи Ришарно Колена, представляющего Маврикий. А вот у девушек в среднем весе Земфире Магомедалиевой предстоит уже четвертьфинал. Соперницей двукратной чемпионки мира будет Ради Грамане из Мозамбика.

Также в первый день уик-энда состоится олимпийский дебют еще одной дисциплины — ВМХ-фристайла. В этот день пройдут предварительные соревнования у девушек и мужчин. Россию в этих экстремальных заездах представят Елизавета Посадских и Ирек Ризаев.

Продолжится квалификация в выездке — первом виде многоборья в конном спорте. В командном турнире наша сборная не представлена, а в личном стартуют Андрей Митин на Гюрзе и Михаил Настенко на Имейджин Иф.

  • 2.30 Конный спорт. Троеборье. Выездка.
  • 3.00 Стендовая стрельба. Смешанные команды. Трап. Квалификация.
  • 4.10 Велоспорт-ВМХ. Мужчины и женщины. Фристайл. Квалификация.
  • 5.00 Дзюдо. Командное первенство.
  • 6.00 Пулевая стрельба. Женщины. Винтовка, 50 м из трех положений. Квалификация.
  • 6.18 Бокс. Мужчины. Весовая категория до 63 кг. Луи Ришарно Колен (Маврикий) — Габил Мамедов.
  • 7.00 Прыжки на батуте. Мужчины. Квалификация.
  • 12.51 Бокс. Женщины. Весовая категория до 75 кг. Земфира Магомедалиева — Ради Грамане (Мозамбик).
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VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
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Бейсбольный стадион Фукусима Азума
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Гребной канал Си Форест
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Сайтама Супер Арена
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Стадион Касима
Стадион Мияги
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Стадион Саппоро Доум
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Теннисный парк Ариакэ
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Токийский международный форум
Токийский центр водных видов спорта
Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
Хоккейный стадион Ои
Центр водного поло Тацуми
Центр гребного слалома Касай
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