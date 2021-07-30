Олег Саитов высказался о выступлениях российских боксёров на Олимпиаде
Двукратный олимпийский чемпион Олег Саитов высказался о выступлении российских боксёров на Олимпиаде в Токио.
Двукратный олимпийский чемпион Олег Саитов высказался о выступлении российских боксёров на Олимпиаде в Токио.
«Мужчины боксируют хорошо, но делать прогнозы ещё рано. У нас осталась одна девочка и в выступлении женской сборной по боксу нужно будет разбираться, почему такой результат. Но это исключительно моё мнение. Я думаю, что Олимпийские игры — это психология и всё зависит от настроя. Можно выйти на финальный бой и возомнить себя чемпионом, а позже перегореть. Всегда нужно идти и сражаться, как на последний бой.
Не хочу на данном этапе