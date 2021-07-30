Олег Саитов высказался о выступлениях российских боксёров на Олимпиаде

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
19
10
11
2Япония
17
4
7
4Россия
10
14
10
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Настольный теннис
Личное первенство. Мужчины. Финал
Фан Жендонг
Ма Лун
Результаты
Легкая атлетика
10000 м. Мужчины. Финал
Селемон Барега
Джошуа Чептегей
Джейкоб Килимпо
Результаты
Настольный теннис
Личное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Лин Юн Жу
Дмитрий Овчаров
Результаты
Фехтование
Шпага, командное первенство. Мужчины. Финал
Япония
Россия
Результаты
Дзюдо
свыше 100 кг. Мужчины. Финал
Гурам Тушишвили
Лукаш Крпалек
Результаты
Дзюдо
свыше 100 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Яков Хаммо
Тамерлан Башаев
Результаты
Дзюдо
свыше 100 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Тедди Рине
Хисаеси Харасава
Результаты
Дзюдо
свыше 78 кг. Женщины. Финал
Идалис Ортис
Акира Соне
Результаты
Дзюдо
свыше 78 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Кайра Саит
Ромен Дико
Результаты
Фехтование
Шпага, командное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Корея
Китай
Результаты
Дзюдо
свыше 78 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Ху Шиян
Ирина Киндерская
Результаты
Теннис
Парный разряд. Мужчины. Финал
Марин Чилич / Иван Додиг
Никола Мектич / Мате Павич
Результаты
Гребной слалом
Байдарка-одиночка. Мужчины. Финал
Иржи Прскавец
Якуб Григар
Ханс Айгнер
Результаты
Стрельба из лука
Личное первенство. Женщины. Финал
Ан Сан
Елена Осипова
Результаты
Стрельба из лука
Личное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Макензи Браун
Лусилла Боари
Результаты
Бадминтон
Микст. Микст. Финал
Чжень Си Вей / Хуанг Я Кьон
Ван И Лю / Хуан Дон Пин
Результаты
Теннис
Парный разряд. Мужчины. Матч за 3-е место
Маркус Даниэлл / Майкл Винус
Остин Крайчек / Теннис Сандгрен
Результаты
Прыжки на батуте
Личное первенство. Женщины. Финал
Чжу Ксюин
Лю Линглинг
Брени Пейдж
Результаты
Велоспорт - BMX
Гонка. Женщины. Финал
Бетани Шривер
Мариана Пахон
Лаура Смулдерс
Результаты
Велоспорт - BMX
Гонка. Мужчины. Финал
Ник Кимман
Кай Уайт
Карлос Рамирес Йепес
Результаты
Расписание событий
Триатлон. Микст
31.07скороМикст. Финал
Гольф. Мужчины
31.07скороЛичное первенство. Мужчины. 3-й раунд
Бадминтон. Мужчины
31.07скороМужчины. Одиночный разряд. 1/4 финала
Бадминтон. Мужчины
31.07скороМужчины. Одиночный разряд. 1/4 финала
Бадминтон. Мужчины
31.07скороМужчины. Одиночный разряд. 1/4 финала
Бадминтон. Мужчины
31.07скороМужчины. Одиночный разряд. 1/4 финала
Гандбол. Женщины. Группа A
31.07скороАнголаЯпония
Легкая атлетика. Женщины
31.07скоро400 м с/б. Женщины. Предварительный раунд
Бадминтон. Женщины
31.07скороЖенщины. Парный разряд. 1/2 финала
Бадминтон. Женщины
31.07скороЖенщины. Парный разряд. 1/2 финала
Регби. Женщины. Матч за 11-е место
31.07скороБразилияЯпония
Волейбол. Женщины. Группа A
31.07скороДоминиканская РеспубликаКения
Стрельба. Микст
31.07скороТрап. Командный зачет. Микст. Квалификация
Легкая атлетика. Женщины
31.07скороДиск. Женщины. Квалификация A
Регби. Женщины. Матч за 9-е место
31.07скороКанадаКения
Хоккей на траве. Женщины. Группа B
31.07скороКитайНовая Зеландия
Легкая атлетика. Мужчины
31.07скороШест. Мужчины. Квалификация
Легкая атлетика. Мужчины
31.07скоро800 м. Мужчины. Предварительный раунд
Велоспорт - BMX. Мужчины
31.07скороФристайл. Мужчины. Финал
Велоспорт - BMX. Женщины
31.07скороФристайл. Женщины. Финал
22:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Олег Саитов высказался о выступлениях российских боксёров на Олимпиаде

Двукратный олимпийский чемпион Олег Саитов высказался о выступлении российских боксёров на Олимпиаде в Токио.

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Источник: РИА "Новости"

«Мужчины боксируют хорошо, но делать прогнозы ещё рано. У нас осталась одна девочка и в выступлении женской сборной по боксу нужно будет разбираться, почему такой результат. Но это исключительно моё мнение. Я думаю, что Олимпийские игры — это психология и всё зависит от настроя. Можно выйти на финальный бой и возомнить себя чемпионом, а позже перегореть. Всегда нужно идти и сражаться, как на последний бой.

Не хочу на данном этапе кого-то выделять, у меня есть фавориты, но говорить о них сейчас не буду, чтобы не сглазить. Я бы пожелал нашим спортсменам не переживать и вести себя спокойно. Я по своему опыту могу сказать, что «обжёгся» один раз на своей первой Олимпиаде, плохо настроился психологически и в итоге кое — как смог вытащить бой. Выделить кого-то из других стран сложно, так как бокс за последнее время очень изменился. Раньше сильная сборная была у Кубы, а сейчас — у США, — цитирует Саитова пресс-служба Федерации бокса России.

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XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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Бейсбольный стадион Фукусима Азума
Велодром Идзу
Гимнастический Центр Ариакэ
Гоночная трасса Фудзи Спидвей
Городской спортивный парк Аоми
Городской спортивный парк Ариакэ
Гребной канал Си Форест
Дворец спорта Будокан
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Кокугикан Арена
Конно-спортивный парк Баджи Коэн
Конференц-центр Макухари Мессе
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Мусасино Форест Спорт Плаза
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Пляж Цуригасаки
Сайтама Супер Арена
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Стадион Касима
Стадион Мияги
Стадион Сайтама-2002
Стадион Саппоро Доум
Стрелковый центр Асаки
Теннисный парк Ариакэ
Токийский дворец спорта
Токийский международный форум
Токийский центр водных видов спорта
Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
Хоккейный стадион Ои
Центр водного поло Тацуми
Центр гребного слалома Касай
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