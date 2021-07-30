Сергей Тетюхин прокомментировал поражение сборной России по волейболу в матче с Францией

«Сегодня не было концентрации, качество второй передачи у нас страдает. Не первый раз об этом говорим. Очень плохо играли. Есть матчи нужные, а есть матчи такие полунужные. Вроде и настроиться надо, а вроде можно чуть-чуть и недонастроиться. Глядя на турнирную таблицу, можно сделать какую-то поблажку себе. Вот это есть у нас внутри, и это очень плохо. Я не знаю, как это искоренить.