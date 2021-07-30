Два легкоатлета из Тринидада и Тобаго заразились коронавирусом на Олимпийских играх

В Олимпийских играх в Токио не смогут принять участия прыгун в длину Андуэлле Райт и специализирующаяся в беге на 400 м с барьерами Спаркл Энн Макнайт. Квалификационные соревнования с их участием запланированы на 31 июля.

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Также положительный результат показал тест тренера Уэнделла Уильямса. Все они помещены на изоляцию.

Всего к 30 июля, согласно информации оргкомитета, на Олимпийских играх выявлено 225 случаев заражения.