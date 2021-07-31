Участники токийской Олимпиады сегодня разыграют 21 комплект наград
31 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Участники XXXII летних Олимпийских игр разыграют сегодня 21 комплект наград, передает корреспондент БЕЛТА.
31 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Участники XXXII летних Олимпийских игр разыграют сегодня 21 комплект наград, передает корреспондент БЕЛТА.
Белорусские любители спорта сегодня в первую очередь рассчитывают на успешное выступление батутиста Владислава Гончарова, который в
Также сегодня белорусы примут участие в квалификационных этапах. Свой второй олимпийский бой проведет боксер Дмитрий Асанов, соперником которого в 1/16 финала весовой категории 63 кг будет бразильский спортсмен Вандерсон де Оливейра. В легкоатлетических стартах Эльвира Герман выступит в предварительном забеге на стометровке с барьерами.