Олимпийский чемпион Хасимото подвергся травле со стороны китайцев

Китайский гимнаст Сяо Рутенг занял второе место на турнире. При этом, многие китайские болельщики посчитали, что результат несправедлив. Они смогли обойти блокировку «Инстаграма» в Китае и стали писать оскорбления в адрес Хасимоты.

Многие называли его «национальным унижением Японии», другие обвиняли его в краже китайской золотой медали.

Напомним, бронзовую награду в личном многоборье завоевал российский гимнаст Никита Нагорный.