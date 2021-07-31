Олимпийский чемпион Хасимото подвергся травле со стороны китайцев

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
19
10
11
2Япония
17
4
7
4Россия
10
14
10
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Настольный теннис
Личное первенство. Мужчины. Финал
Фан Жендонг
Ма Лун
Результаты
Легкая атлетика
10000 м. Мужчины. Финал
Селемон Барега
Джошуа Чептегей
Джейкоб Килимпо
Результаты
Настольный теннис
Личное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Лин Юн Жу
Дмитрий Овчаров
Результаты
Фехтование
Шпага, командное первенство. Мужчины. Финал
Япония
Россия
Результаты
Дзюдо
свыше 100 кг. Мужчины. Финал
Гурам Тушишвили
Лукаш Крпалек
Результаты
Дзюдо
свыше 100 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Яков Хаммо
Тамерлан Башаев
Результаты
Дзюдо
свыше 100 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Тедди Рине
Хисаеси Харасава
Результаты
Дзюдо
свыше 78 кг. Женщины. Финал
Идалис Ортис
Акира Соне
Результаты
Дзюдо
свыше 78 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Кайра Саит
Ромен Дико
Результаты
Фехтование
Шпага, командное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Корея
Китай
Результаты
Дзюдо
свыше 78 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Ху Шиян
Ирина Киндерская
Результаты
Теннис
Парный разряд. Мужчины. Финал
Марин Чилич / Иван Додиг
Никола Мектич / Мате Павич
Результаты
Гребной слалом
Байдарка-одиночка. Мужчины. Финал
Иржи Прскавец
Якуб Григар
Ханс Айгнер
Результаты
Стрельба из лука
Личное первенство. Женщины. Финал
Ан Сан
Елена Осипова
Результаты
Стрельба из лука
Личное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Макензи Браун
Лусилла Боари
Результаты
Бадминтон
Микст. Микст. Финал
Чжень Си Вей / Хуанг Я Кьон
Ван И Лю / Хуан Дон Пин
Результаты
Теннис
Парный разряд. Мужчины. Матч за 3-е место
Маркус Даниэлл / Майкл Винус
Остин Крайчек / Теннис Сандгрен
Результаты
Прыжки на батуте
Личное первенство. Женщины. Финал
Чжу Ксюин
Лю Линглинг
Брени Пейдж
Результаты
Велоспорт - BMX
Гонка. Женщины. Финал
Бетани Шривер
Мариана Пахон
Лаура Смулдерс
Результаты
Велоспорт - BMX
Гонка. Мужчины. Финал
Ник Кимман
Кай Уайт
Карлос Рамирес Йепес
Результаты
Расписание событий
Бадминтон. Мужчины
03:00скороМужчины. Одиночный разряд. 1/4 финала
Бадминтон. Мужчины
03:00скороМужчины. Одиночный разряд. 1/4 финала
Бадминтон. Мужчины
03:00скороМужчины. Одиночный разряд. 1/4 финала
Бадминтон. Мужчины
03:00скороМужчины. Одиночный разряд. 1/4 финала
Гандбол. Женщины. Группа A
03:00скороАнголаЯпония
Легкая атлетика. Женщины
03:00скоро400 м с/б. Женщины. Предварительный раунд
Бадминтон. Женщины
03:00скороЖенщины. Парный разряд. 1/2 финала
Бадминтон. Женщины
03:00скороЖенщины. Парный разряд. 1/2 финала
Регби. Женщины. Матч за 11-е место
03:00скороБразилияЯпония
Волейбол. Женщины. Группа A
03:00скороДоминиканская РеспубликаКения
Стрельба. Микст
03:00скороТрап. Командный зачет. Микст. Квалификация
Легкая атлетика. Женщины
03:30скороДиск. Женщины. Квалификация A
Регби. Женщины. Матч за 9-е место
03:30скороКанадаКения
Хоккей на траве. Женщины. Группа B
03:30скороКитайНовая Зеландия
Легкая атлетика. Мужчины
03:40скороШест. Мужчины. Квалификация
Легкая атлетика. Мужчины
03:50скоро800 м. Мужчины. Предварительный раунд
Велоспорт - BMX. Мужчины
04:00скороФристайл. Мужчины. Финал
Велоспорт - BMX. Женщины
04:00скороФристайл. Женщины. Финал
Баскетбол. Мужчины. Группа A
04:00скороИранФранция
Водное поло. Мужчины. Группа B
04:00скороЧерногорияКазахстан
04:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Олимпийский чемпион Хасимото подвергся травле со стороны китайцев

Японский гимнаст Даики Хасимото, который завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Токио в личном многоборье, подвергся оскорблениям в социальных сетях со стороны китайских болельщиков, сообщает CNN.

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Источник: Reuters

Китайский гимнаст Сяо Рутенг занял второе место на турнире. При этом, многие китайские болельщики посчитали, что результат несправедлив. Они смогли обойти блокировку «Инстаграма» в Китае и стали писать оскорбления в адрес Хасимоты.

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Многие называли его «национальным унижением Японии», другие обвиняли его в краже китайской золотой медали.

Напомним, бронзовую награду в личном многоборье завоевал российский гимнаст Никита Нагорный.

На данный момент Китай возглавляет медальный зачет Олимпиады, завоевав 19 золотых, 10 серебряных и 11 бронзовых наград. На втором месте находится Япония, у которой 17 золотых, 4 серебряных и 7 бронзовых медалей. Замыкает тройку США. Они взяли 14 золотых, 16 серебряных и 11 бронзовых наград.

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XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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