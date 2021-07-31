Призер Олимпийских игр Окагбаре отстранена от соревнований в Токио из-за допинга

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпийских игр 2008 года по прыжкам в длину нигерийка Блессинг Окагбаре временно отстранена от соревнований в Токио по подозрению в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба независимого легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU).

Окагбаре также выступает в беге на короткие дистанции. В пятницу нигерийская легкоатлетка стала первой в предварительном старте на Олимпийских играх в Токио в беге на 100 метров и прошла в полуфинал. Однако в допинг-пробе Окагбаре, взятой у спортсменки 19 июля, был обнаружен гормон роста.