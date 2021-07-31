Симона Байлз не будет участвовать в финалах соревнований по брусьям и опорному прыжку

Ранее Байлз досрочно завершила выступление в командном многоборье после неудачи в опорном прыжке, но стала серебряным призёром Игр. От участия в индивидуальном многоборье Симона отказалась. Позже гимнастка подробнее рассказала о психологической проблеме, которая не позволила ей продолжить борьбу в командном многоборье на Олимпийских играх — 2020 в Токио.