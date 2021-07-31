МОК пересмотрит принципы в отношении спортсменов-трансгендеров
Международный олимпийский комитет (МОК) пересмотрит принципы в отношении
Международный олимпийский комитет (МОК) пересмотрит принципы в отношении
Отмечается, что МОК хочет найти баланс между положениями о справедливости, безопасности и инклюзивности соревнований. В частности, МОК даст рекомендации отдельным спортивным федерациям, чтобы они принимали собственные решения в отношении того или иного атлета.
На Играх-2020 в Токио выступает
Глава МОК Томас Бах заявлял, что организация не может пересмотреть правила квалификации на Игры в ходе самого турнира, но изучит вопрос в дальнейшем.
Мы потратили 100 лет на продвижение женского спорта. Думаю, что все международное спортивное движение и особенно международные федерации должны убедиться, что они действительно защищают женский спорт. Еще одна важная вещь, которую следует помнить:
транс-женщины— это женщины. Вы должны учитывать всех женщин, если это возможно.