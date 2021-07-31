МОК пересмотрит принципы в отношении спортсменов-трансгендеров

Мы потратили 100 лет на продвижение женского спорта. Думаю, что все международное спортивное движение и особенно международные федерации должны убедиться, что они действительно защищают женский спорт. Еще одна важная вещь, которую следует помнить: транс-женщины — это женщины. Вы должны учитывать всех женщин, если это возможно.

Ричард Баджетт медицинский директор МОК