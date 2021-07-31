Триатлон — самый крутой спорт на Играх в Токио. Почему в России он не популярен?

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
19
11
11
2Япония
17
4
7
4Россия
10
14
10
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Плавание
Эстафета 4х100 м комбинированная. Микст. Финал
Великобритания
Китай
Австралия
Результаты
Плавание
800 м в/с. Женщины. Финал
Кэйти Ледеки
Ариана Титмус
Симона Квадарелла
Результаты
Плавание
200 м н/с. Женщины. Финал
Кайли Маккеон
Кайли Масс
Эмили Сибом
Результаты
Плавание
100 м баттерфляй. Мужчины. Финал
Кэлеб Дрессел
Кристоф Милак
Ноэ Понти
Результаты
Триатлон
Триатлон. Микст. Финал
Великобритания
США
Франция
Результаты
Настольный теннис
Личное первенство. Мужчины. Финал
Фан Жендонг
Ма Лун
Результаты
Легкая атлетика
10000 м. Мужчины. Финал
Селемон Барега
Джошуа Чептегей
Джейкоб Килимпо
Результаты
Настольный теннис
Личное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Лин Юн Жу
Дмитрий Овчаров
Результаты
Фехтование
Шпага, командное первенство. Мужчины. Финал
Япония
Россия
Результаты
Дзюдо
свыше 100 кг. Мужчины. Финал
Гурам Тушишвили
Лукаш Крпалек
Результаты
Дзюдо
свыше 100 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Яков Хаммо
Тамерлан Башаев
Результаты
Дзюдо
свыше 100 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Тедди Рине
Хисаеси Харасава
Результаты
Дзюдо
свыше 78 кг. Женщины. Финал
Идалис Ортис
Акира Соне
Результаты
Дзюдо
свыше 78 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Кайра Саит
Ромен Дико
Результаты
Фехтование
Шпага, командное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Корея
Китай
Результаты
Дзюдо
свыше 78 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Ху Шиян
Ирина Киндерская
Результаты
Теннис
Парный разряд. Мужчины. Финал
Марин Чилич / Иван Додиг
Никола Мектич / Мате Павич
Результаты
Гребной слалом
Байдарка-одиночка. Мужчины. Финал
Иржи Прскавец
Якуб Григар
Ханс Айгнер
Результаты
Стрельба из лука
Личное первенство. Женщины. Финал
Ан Сан
Елена Осипова
Результаты
Стрельба из лука
Личное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Макензи Браун
Лусилла Боари
Результаты
Расписание событий
Хоккей на траве. Женщины. Группа B
05:45скороАргентинаАвстралия
Теннис. Микст. Матч за 3-е место
06:00скороНина Стоянович / Новак ДжоковичЭшли Барти / Джон Пирс
Тяжелая атлетика. Мужчины
06:00скороВесовая категория до 81 кг. Мужчины. Группа В
Тяжелая атлетика. Мужчины
06:00скороВесовая категория до 96 кг. Мужчины. Группа В
Бейсбол. Мужчины. Группа A
06:00скороЯпонияМексика
Парусный спорт. Мужчины
06:00скороФинн. Мужчины. Предварительные гонки
Стрельба. Женщины
06:00скороМалокалиберная винтовка, из 3-х положений, 50 м. Женщины. Квалификация
Стрельба. Микст
06:00скороТрап. Командный зачет. Микст. Финал
Хоккей на траве. Женщины. Группа A
06:15скороИндияЮАР
Бадминтон. Мужчины. 1/4 финала
06:20скороЭнтони ГинтингАндерс Антонсен
Дзюдо. Микст. 1/4 финала
06:20скороФранцияИзраиль
Дзюдо. Микст. 1/4 финала
06:40скороРоссияМонголия
Фехтование. Женщины. Полуфиналы за 5-8-е места
06:45скороКитайСША
Фехтование. Женщины. Полуфиналы за 5-8-е места
06:45скороЯпонияВенгрия
Дзюдо. Микст. 1/4 финала
07:00скороБразилияНидерланды
Прыжки на батуте. Мужчины
07:00скороЛичное первенство. Мужчины. Квалификация
Парусный спорт. Мужчины
07:00скоро49-ые. Мужчины. Предварительные гонки
Бадминтон. Мужчины. 1/4 финала
07:10скороЧэнь ЛунЧоу Тень Чэнь
Баскетбол. Мужчины. Группа B
07:40скороИталияНигерия
Фехтование. Женщины
07:40скороЖенщины. Сабля, командное первенство. 1/2 финала
05:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Триатлон — самый крутой спорт на Играх в Токио. Почему в России он не популярен?

Первой в истории Игр смешанной эстафетой в Токио завершился олимпийский турнир по триатлону. Весь мир сходит по этому виду спорта с ума, а Россия мало смотрит и не претендует на награды.

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Источник: Reuters

Олимпиада-2020
Триатлон. Смешанная эстафета
1. Великобритания
2. США — 0.14
3. Франция — 0.23…
14. Россия — 3.32.

Игры в Токио с их историческими прорывами открыли для российского зрителя массу новых видов спорта. Благодаря первым за много лет медалям, у нас посмотрели академическую греблю, стрельбу из лука или тхэквондо. И неожиданно выяснилось, что все это — понятно, динамично и вообще захватывающе. Даже странно, что тут почти нет своих фанатов. Есть куда менее очевидные виды, по которым страна почему-то сходит с ума.

Вообще, российские предпочтения в Токио катастрофически не совпадают с общемировыми. Начиная с того, что у нас лучше смотрят зимнюю Олимпиаду, хотя в абсолютном большинстве других стран зимние Игры по сравнению с летними — это примерно как «Макдоналдс» по сравнению с рестораном «Мишлен».

В Токио в пресс-центре на соревнованиях по фехтованию, например, масса свободных мест и почти сплошь наши журналисты. Зато на академической гребле или триатлоне столы нужно занимать за час до старта. Но команда ОКР здесь имеет минимальную поддержку. Почему так?

В переводе с триатлонного языка на русский

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Как и всякий классный спорт, триатлон — это целая субкультура. Здесь своя музыка, свои шуточки и отдельная каста людей, которые все это понимают. «Шапочка повисла, получил пенальти и простоял 10 секунд в транзитке в пенальти-боксе», — рассказал после финиша Дмитрий Полянский. Переводим на обычный язык: по правилам, после плавания спортсмены должны оставить все свои вещи в специальной корзине в транзитной зоне (то есть зоне, где они переодеваются и оставляют велосипеды). Полянский недобросил шапочку и она повисла на бортике корзины. За это судьи попросили его 10 штрафных секунд постоять в специальном месте — пенальти-боксе.

Наша команда на тот момент боролась за топ-10. А представьте, как было бы обидно, если бы речь шла о медалях?.. Триатлон крут тем, что подобные ситуации здесь случаются почти на каждом старте.

Мало просто уметь классно плыть, бежать и крутить велосипед. Нужно еще трясущимися руками застегнуть велошлем, попасть ногами в кроссовки, да и вообще найти свои вещи в огромной транзитке.

Это, кстати, не так просто, как кажется — тот же Полянский, например, в ажиотаже проскочил свой велосипед.

Триатлон проводится в крутых местах — например, арена для него в Токио точно самое красивое место Олимпиады. Таких пейзажей, когда с одной стороны — вода с фантастическим мостом, а с другой — лес с цикадами, нет больше нигде. Триатлон супер-демократичен: на многих стартах любители стартуют вместе с профессионалами. Даже сейчас антивирусные меры здесь не такие жесткие, как на других стадионах. Ковидные самураи не смогли запретить триатлетам обнимашки со всеми подряд после финиша. Без них это уже был бы не триатлон.

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Токио-2020: лучшие кадры 30 июля

Пока что триатлон в России идет по пути бега: он мега-популярен среди любителей, но не имеет никакого отношения к олимпийским достижениям. Людям интереснее заниматься самим, чем болеть у телевизора. Вот только зря. Если в легкой атлетике действительно во многих дисциплинах никто и никогда не обыграет африканцев, то здесь все очень открыто и доступно. Одна олимпийская чемпионка из Бермуд чего стоит.

Верный шанс для Парижа

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Микст-эстафета для элитного триатлона пока в новинку, на Олимпиаде она прошла впервые. Победили британцы во главе с призером двух Олимпиад Джонатаном Браунли. Вообще-то братьев Браунли двое, и более известен старший Алистэр — двукратный олимпийский чемпион Рио и Лондона. Он пытался попасть и в Токио, но из-за травмы не сумел пройти отбор. Так что теперь младшенький отдувался за двоих. В личном турнире не получилось, хотя шансы были, а вот в эстафете Джонатан сделал гигантский отрыв. Его потом чуть не упустили, но запаса все же хватило для победы.

Россия по своему уровню объективно на медали не претендовала. А тут еще и несчастный случай с травмой Анастасии Горбуновой. В личной гонке Настя упала с велосипеда и вывихнула плечо. Так мы лишились лучшей пловчихи — Горбунова пришла в триатлон как раз из плавания и по идее в эстафете могла бы создать задел на первом этапе.

Разаренова вместе с братьями Полянскими боролись за топ-10, но в итоге — 14-е из 17-ти команд. Но тут крут сам факт, что мы выступали в этой гонке. Например, обоих олимпийских чемпионов — норвежца Кристиана Блюмменфельта и Флоры Даффи из Бермуд — на старте микст-эстафеты не было. По олимпийским правилам, участвовать в миксте могут только команды, у которых все четыре участника прошли личный отбор. Норвежцы с уроженцами Бермуд вот не справились, а мы вот — смогли!

Потенциально смешанная эстафета — наш верный шанс бороться за награды. Нужно только к Парижу найти четырех ровных спортсменов и готовить их конкретно к нужному формату.

Все дело в том, что в миксте сокращенная дистанция — 300 м плавания, 8 км велосипеда и 2 км бега. Все вместе занимает в районе 20 минут. А «олимпийка», для сравнения, чуть меньше двух часов. Получается супер-спринт — примерно как 100 метров после марафона.

Видимо, с непривычки все и валились после финиша без сил. Добрую половину участников вообще увезли на инвалидных колясках. И это после дистанции, которую в России спокойно преодолевают на соревнованиях 10-летние дети!

Наталья Марьянчик

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Кокугикан Арена
Конно-спортивный парк Баджи Коэн
Конференц-центр Макухари Мессе
Международный стадион Иокогама
Морской парк Одайба
Мусасино Форест Спорт Плаза
Национальный Олимпийский стадион
Национальный стадион Ёёги
Парк Мусасинономори
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Парк Сиокадзэ
Парк Юменосима
Пляж Цуригасаки
Сайтама Супер Арена
Стадион Адзиномото
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Стадион Мияги
Стадион Сайтама-2002
Стадион Саппоро Доум
Стрелковый центр Асаки
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Токийский международный форум
Токийский центр водных видов спорта
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