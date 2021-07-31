Натуральное читерство: каким секретным средством пользуются гимнасты

Наверняка каждый из вас видел, как гимнасты натирают руки мелом или магнезией перед выходом на помост. Здесь все предельно ясно: благодаря этому кожа сушится, а выделение пота, соответственно, значительно уменьшается. Магнезию используют абсолютно все гимнасты на каждом снаряде, однако гимнастический конь и классические параллельные брусья вынуждают атлетов применять дополнительные средства.

Одно из них — мед. И нет, речь идет не об употреблении этого сладкого продукта в пищу, а о его наружном применении. Гимнасты (причем в большинстве своем мужчины, поскольку женщины на параллельных брусьях и коне не соревнуются) натирают им руки и снаряды, чтобы максимально снизить вероятность скольжения.

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Происходит это следующим образом. Перед выполнением упражнения гимнаст и его тренер имеют некоторое время на подготовку снаряда. В этот момент, например, те же брусья либо тщательно отмываются водой, либо сглаживаются наждачной бумагой, после чего натираются медом и поверх него — магнезией или мелом. Для уверенности гимнаст «мажется» всем этим добром сам: достаточно растереть по ладоням чайную ложку меда и немного магнезии. Благодаря этому сцепление со снарядом становится комфортным, а спортсмен может выполнять сложнейшие элементы с минимальным риском случайного соскока, который не только влияет на результат, но и может привести к травме.

Без этого атлеты не могут обойтись: те, кто занимается на брусьях или на коне, не смазывая снаряд и руки медом, соскальзывают гораздо чаще.

Российский гимнаст Давид Белявский выполняет упражнения на брусьях | Источник: РИА "Новости"

Обычно этот процесс не попадает в кадр телетрансляции, потому заприметить его можно только вживую, наблюдая за соревнованиями с трибуны. Но для наглядности журналисты The Wall Street Journal еще в 2012 году перед Играми в Лондоне подготовили специальный репортаж, посвященный этой теме.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/qIDOLMqH8n8" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Неужели такой лайфхак не считается читерством?» — спросите вы. Во многих видах спорта использование липких средств запрещено. А вот в спортивной гимнастике — нет. Более того, атлеты подходят к этому вопросу очень внимательно и даже творчески. Некоторые вместо меда используют обычный сахарный сироп, над приготовлением которого не приходится заморачиваться: нужно просто смешать воду с сахаром — и вуаля.

Также в обиходе у гимнастов имеются патока и обычная сладкая газированная вода, а особо оригинальные спортсмены предпочитают плавленый мармелад. Японский гимнаст Такехиро Касима, побеждавший на Играх в Афинах и выигравший олимпийскую бронзу в упражнении с конем, и вовсе немного разбавлял мед соленой водой и мелом.

Когда данная фишка гимнастов стала более популярной, ей стали пользоваться и другие спортсмены, например скалолазы или атлеты, которые любят потягать железо. Вместе с этим ожидаемо запустилось производство специальных средств. Рекламируются они своей универсальностью, однако те же гимнасты признаются, что предпочитают действовать по старинке и смазывать руки со снарядами именно медом.