Российские саблистки вышли в полуфинал Олимпийских игр в Токио

В четвертьфинале Софья Великая, София Позднякова и Ольга Никитина победили японок со счётом 45:34.

За выход в финал россиянки поспорят с победительницами матча Венгрия — Южная Корея. Полуфинал начнётся в 7:40 мск. Медали в этом виде программы будут разыграны сегодня, 31 июля.

Ранее в личном турнире Позднякова завоевала золото, а Великая — серебро.