Российские саблистки вышли в полуфинал Олимпийских игр в Токио

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
19
11
11
2Япония
17
4
7
4Россия
10
14
10
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Плавание
Эстафета 4х100 м комбинированная. Микст. Финал
Великобритания
Китай
Австралия
Результаты
Плавание
800 м в/с. Женщины. Финал
Кэйти Ледеки
Ариана Титмус
Симона Квадарелла
Результаты
Плавание
200 м н/с. Женщины. Финал
Кайли Маккеон
Кайли Масс
Эмили Сибом
Результаты
Плавание
100 м баттерфляй. Мужчины. Финал
Кэлеб Дрессел
Кристоф Милак
Ноэ Понти
Результаты
Триатлон
Триатлон. Микст. Финал
Великобритания
США
Франция
Результаты
Настольный теннис
Личное первенство. Мужчины. Финал
Фан Жендонг
Ма Лун
Результаты
Легкая атлетика
10000 м. Мужчины. Финал
Селемон Барега
Джошуа Чептегей
Джейкоб Килимпо
Результаты
Настольный теннис
Личное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Лин Юн Жу
Дмитрий Овчаров
Результаты
Фехтование
Шпага, командное первенство. Мужчины. Финал
Япония
Россия
Результаты
Дзюдо
свыше 100 кг. Мужчины. Финал
Гурам Тушишвили
Лукаш Крпалек
Результаты
Дзюдо
свыше 100 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Яков Хаммо
Тамерлан Башаев
Результаты
Дзюдо
свыше 100 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Тедди Рине
Хисаеси Харасава
Результаты
Дзюдо
свыше 78 кг. Женщины. Финал
Идалис Ортис
Акира Соне
Результаты
Дзюдо
свыше 78 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Кайра Саит
Ромен Дико
Результаты
Фехтование
Шпага, командное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Корея
Китай
Результаты
Дзюдо
свыше 78 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Ху Шиян
Ирина Киндерская
Результаты
Теннис
Парный разряд. Мужчины. Финал
Марин Чилич / Иван Додиг
Никола Мектич / Мате Павич
Результаты
Гребной слалом
Байдарка-одиночка. Мужчины. Финал
Иржи Прскавец
Якуб Григар
Ханс Айгнер
Результаты
Стрельба из лука
Личное первенство. Женщины. Финал
Ан Сан
Елена Осипова
Результаты
Стрельба из лука
Личное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Макензи Браун
Лусилла Боари
Результаты
Расписание событий
Хоккей на траве. Женщины. Группа B
05:45скороАргентинаАвстралия
Теннис. Микст. Матч за 3-е место
06:00скороНина Стоянович / Новак ДжоковичЭшли Барти / Джон Пирс
Тяжелая атлетика. Мужчины
06:00скороВесовая категория до 81 кг. Мужчины. Группа В
Тяжелая атлетика. Мужчины
06:00скороВесовая категория до 96 кг. Мужчины. Группа В
Бейсбол. Мужчины. Группа A
06:00скороЯпонияМексика
Парусный спорт. Мужчины
06:00скороФинн. Мужчины. Предварительные гонки
Стрельба. Женщины
06:00скороМалокалиберная винтовка, из 3-х положений, 50 м. Женщины. Квалификация
Стрельба. Микст
06:00скороТрап. Командный зачет. Микст. Финал
Хоккей на траве. Женщины. Группа A
06:15скороИндияЮАР
Бадминтон. Мужчины. 1/4 финала
06:20скороЭнтони ГинтингАндерс Антонсен
Дзюдо. Микст. 1/4 финала
06:20скороФранцияИзраиль
Дзюдо. Микст. 1/4 финала
06:40скороРоссияМонголия
Фехтование. Женщины. Полуфиналы за 5-8-е места
06:45скороКитайСША
Фехтование. Женщины. Полуфиналы за 5-8-е места
06:45скороЯпонияВенгрия
Дзюдо. Микст. 1/4 финала
07:00скороБразилияНидерланды
Прыжки на батуте. Мужчины
07:00скороЛичное первенство. Мужчины. Квалификация
Парусный спорт. Мужчины
07:00скоро49-ые. Мужчины. Предварительные гонки
Бадминтон. Мужчины. 1/4 финала
07:10скороЧэнь ЛунЧоу Тень Чэнь
Баскетбол. Мужчины. Группа B
07:40скороИталияНигерия
Фехтование. Женщины
07:40скороЖенщины. Сабля, командное первенство. 1/2 финала
06:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Российские саблистки вышли в полуфинал Олимпийских игр в Токио

Российские саблистки вышли в полуфинал командного турнира на летних Олимпийских играх в Токио (Япония).

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Источник: Reuters

В четвертьфинале Софья Великая, София Позднякова и Ольга Никитина победили японок со счётом 45:34.

За выход в финал россиянки поспорят с победительницами матча Венгрия — Южная Корея. Полуфинал начнётся в 7:40 мск. Медали в этом виде программы будут разыграны сегодня, 31 июля.

Ранее в личном турнире Позднякова завоевала золото, а Великая — серебро.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает четвёртое место в медальном зачёте, завоевав 10 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.

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VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
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