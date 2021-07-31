Российские волейболистки победили США и вышли в плей-офф на Олимпиаде

Встреча завершилась со счетом 3:0.

В составе победительниц Наталья Гончарова набрала 26 очков. У Джордан Ларсон из команды соперника 7 очков.

Россиянки догнали США по очкам (8) и вышли на второе место в турнирной таблице, обеспечив себе место в плей-офф.

В заключительном туре 2 августа россиянки сыграют с Турцией, американки встретятся с Италией.

Олимпийские игры-2020. Токио (Япония) Волейбол. Женщины. Группа B