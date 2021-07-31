Российские волейболистки победили США и вышли в плей-офф на Олимпиаде
Женская сборная России обыграла США в матче 4-го тура группового этапа волейбольного турнира на Олимпийских играх в Токио.
Женская сборная России обыграла США в матче 4-го тура группового этапа волейбольного турнира на Олимпийских играх в Токио.
Встреча завершилась со счетом 3:0.
В составе победительниц Наталья Гончарова набрала 26 очков. У Джордан Ларсон из команды соперника 7 очков.
Россиянки догнали США по очкам (8) и вышли на второе место в турнирной таблице, обеспечив себе место в
В заключительном туре 2 августа россиянки сыграют с Турцией, американки встретятся с Италией.
Олимпийские игры-2020. Токио (Япония) Волейбол. Женщины. Группа B
США — Россия — 0:3 (20:25, 12:25, 19:25)