Россия в восьмой день Олимпиады осталась без медалей в плавании

В смешанной комбинированной эстафете наша команда заняла седьмое место. Золотую медаль выиграла сборная Великобритании, параллельно установив новый мировой рекорд.

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Андрей Минаков занял четвертое место в финальном заплыве на дистанции 100 метров баттерфляем. Наш спортсмен показал время 50,88 секунды. Победу же с мировым рекордом одержал американец Кейлеб Дрессел — его время 49,45 секунды.

Анастасия Кирпичникова в своем финале на 800 метров вольным стилем приплыла последней, отстав от победительницы Кэтлин Ледеки из США более чем на 13 секунд.