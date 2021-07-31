Россия в восьмой день Олимпиады осталась без медалей в плавании
Сборная России по плаванию не смогла добыть ни одной награды в восьмой день Олимпийских игр в Токио.
Сборная России по плаванию не смогла добыть ни одной награды в восьмой день Олимпийских игр в Токио.
В смешанной комбинированной эстафете наша команда заняла седьмое место. Золотую медаль выиграла сборная Великобритании, параллельно установив новый мировой рекорд.
Андрей Минаков занял четвертое место в финальном заплыве на дистанции 100 метров баттерфляем. Наш спортсмен показал время 50,88 секунды. Победу же с мировым рекордом одержал американец Кейлеб Дрессел — его время 49,45 секунды.
Анастасия Кирпичникова в своем финале на 800 метров вольным стилем приплыла последней, отстав от победительницы Кэтлин Ледеки из США более чем на 13 секунд.
Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио.