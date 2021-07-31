Главный допинговый скандал Олимпиады в Токио уже произошел. И в нем есть американский след
Анализ Сергея Лисина.
Анализ Сергея Лисина.
Прежде всего, нужно понимать, кто такая Блессинг Окагбаре. 32-летняя нигерийка была второй на ОИ еще в Пекине, причем в прыжке в длину (6,91 м). Четыре года спустя, в Лондоне, эстафетной команде ее страны не хватило 0,6 секунды, чтобы обогнать украинок, занявших третье место. Украинок, у которых три девушки из той эстафетной четверки позже были дисквалифицированны за допинг — Олеся Повх в 2017-м, Мария Ремень в 2014-м, а Елизавета Брызгина — в 2013-м.
На чемпионатах мира Окагбаре тоже блистала — в ее коллекции две медали, обе привезены из Москвы в 2013 году. Тогда Блессинг была второй в прыжке в длину (6,99 м) и в беге на 200 метров (22,32). Затем результаты начали спадать — в Пекине-2015 она довольствовалась лишь восьмым местом на сотне, в Лондоне-2017 — таким же восьмым в прыжке в длину. А в Дохе-2019 получила дисквал за нарушение правил бега еще на стадии предвариловки на 200 метров.
Но в 2021-м году Окагбаре словно родилась заново: установила четыре личных рекорда, на 60 и 200 метров в помещении, плюс на 100 и 400 метров на открытом воздухе забегала в призы на этапах «Бриллиантовой лиги». Ну и, наконец, 30 июля выиграла свой предварительных забег на Олимпиаде в Токио с результатом 11,05.
Вот такую спортсменку обвиняют в использовании гормона роста. А гормон роста — штука очень специфическая:
Фактически, на данный момент, гормон роста — единственный универсальный допинг для всех видов спорта. От тяжелой атлетики до синхронного плавания, все дело лишь в дозах. Он, как уже сказано выше, очень сложно ловится, а вот эффект… эффект там заметный. Прежде всего, и это как раз делает данное вещество универсальным допингом, вырастает скорость восстановления после любых нагрузок. Люди начинают спать как в детстве — мертвым сном, без сновидений, просыпаются полностью восстановившиеся, выспавшиеся, с телом, которое на 100% готово к новым тренировкам. Не важно, что это будет — силовая, кросс, хореография или
Такая вот получается история. Подробности ее пока неизвестны, так что спортсменка еще даже может быть отобьётся, но вероятность этого, конечно, исчезающе мала.
Сергей Лисин