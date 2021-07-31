Главный допинговый скандал Олимпиады в Токио уже произошел. И в нем есть американский след

Нигерийка Блессинг Окагбаре, которая 30 июля уже вышла в полуфинал соревнований на дистанции 100 метров, а 17 июня пробежала стометровку на чемпионате страны за 10,63 (правда, при сильном попутном ветре), временно отстранена от соревнований. Олимпиада для Окагбаре закончена, карьера, скорее всего, тоже

Из информации, опубликованной независимым органом по борьбе с допингом в легкой атлетике (AIU), следует, что проба, которую Блессинг сдала 19 июля, показала следы синтетического гормона роста. И это, пожалуй, главный допинговый скандал Олимпиады в Токио

Прежде всего, нужно понимать, кто такая Блессинг Окагбаре. 32-летняя нигерийка была второй на ОИ еще в Пекине, причем в прыжке в длину (6,91 м). Четыре года спустя, в Лондоне, эстафетной команде ее страны не хватило 0,6 секунды, чтобы обогнать украинок, занявших третье место. Украинок, у которых три девушки из той эстафетной четверки позже были дисквалифицированны за допинг — Олеся Повх в 2017-м, Мария Ремень в 2014-м, а Елизавета Брызгина — в 2013-м.

На чемпионатах мира Окагбаре тоже блистала — в ее коллекции две медали, обе привезены из Москвы в 2013 году. Тогда Блессинг была второй в прыжке в длину (6,99 м) и в беге на 200 метров (22,32). Затем результаты начали спадать — в Пекине-2015 она довольствовалась лишь восьмым местом на сотне, в Лондоне-2017 — таким же восьмым в прыжке в длину. А в Дохе-2019 получила дисквал за нарушение правил бега еще на стадии предвариловки на 200 метров.

Но в 2021-м году Окагбаре словно родилась заново: установила четыре личных рекорда, на 60 и 200 метров в помещении, плюс на 100 и 400 метров на открытом воздухе забегала в призы на этапах «Бриллиантовой лиги». Ну и, наконец, 30 июля выиграла свой предварительных забег на Олимпиаде в Токио с результатом 11,05.

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Вот такую спортсменку обвиняют в использовании гормона роста. А гормон роста — штука очень специфическая:

во-первых, это только и исключительно инъекции

это только и исключительно инъекции во-вторых, ловится он только и исключительно по крови, не по моче

ловится он только и исключительно по крови, не по моче в-третьих, ловится он очень-очень недолго, т. е. проба крови должна быть взята очень удачно, чуть промедлили — ничего уже не найдут

ловится он недолго, т. е. проба крови должна быть взята очень удачно, чуть промедлили — ничего уже не найдут в-четвертых, Окагбаре, конечно, выступает за Нигерию, только вот базируется она в США. И гормон роста, если она его использовала, спортсменка получила в США. А использовала, суда по дате пробы (19 июля) уже во время европейских «гастролей» — проба сдана через 6 дней после этапа «Бриллиантовой лиги» в Гейтсхэде

Окагбаре, конечно, выступает за Нигерию, только вот базируется она в США. И гормон роста, если она его использовала, спортсменка получила в США. А использовала, суда по дате пробы (19 июля) уже во время европейских «гастролей» — проба сдана через 6 дней после этапа «Бриллиантовой лиги» в Гейтсхэде и, наконец, в-пятых — гормон роста является профильным для спринтеров допингом, он действительно помогает им улучшить результаты. Да и не только спринтерам

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Фактически, на данный момент, гормон роста — единственный универсальный допинг для всех видов спорта. От тяжелой атлетики до синхронного плавания, все дело лишь в дозах. Он, как уже сказано выше, очень сложно ловится, а вот эффект… эффект там заметный. Прежде всего, и это как раз делает данное вещество универсальным допингом, вырастает скорость восстановления после любых нагрузок. Люди начинают спать как в детстве — мертвым сном, без сновидений, просыпаются полностью восстановившиеся, выспавшиеся, с телом, которое на 100% готово к новым тренировкам. Не важно, что это будет — силовая, кросс, хореография или что-то еще. Залечиваются старые травмы, зарастают микронадрывы. Происходят чудеса, особенно с возрастными спортсменами, как раз такими как Блессинг.

Такая вот получается история. Подробности ее пока неизвестны, так что спортсменка еще даже может быть отобьётся, но вероятность этого, конечно, исчезающе мала.