Сапиев назвал самое шокирующее поражение на Олимпиаде и раскрыл причины неудач казахстанских боксеров

— Чей вылет вызвал у вас большой шок?

— Большой неожиданностью стал вылет Василия Левита. Проиграл техническим нокаутом, не ожидал этого. Я опасался соперников Бекзада Нурдаулетова и Абылайхана Жусупова. Надеялись, что Серик Темиржанов может показать результат. Но так получилось, что выбыли четыре боксера. Турнир не заканчивается. У нас еще есть шансы взять максимальное количество медалей в тех весах, которые остались. Надеемся на тех ребятах, которые остались в обойме.

— Как объяснить эти поражения?

— Если взять ситуацию с Левитом, то я бы предпочел, чтобы он боксировал год назад. Подходит возраст. Я думаю, что он год назад был бы лучше. Думаю, что был слишком насыщенный график подготовки к Олимпиаде. Были множественные поездки, УТС с кубинцами, россиянами, с одним из которых Нурдаулетов боксировал на спаррингах и соревнованиях, уже начал изучать его. Предолимпийский турнир — чемпионат Азии, официальный турнир, где нужно выкладываться. Это не такой турнир, где можно провести два боя и сняться ради подготовки к Олимпиаде. Там все хотели быть чемпионами Азии. Думаю, чемпионат Азии повлиял на форму наших ребят.

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— Поражение в нашем коронном весе вызвало особую печаль?

— Больше расстроился за Абылайхана, потому что мы с ним выходцы из одной школы бокса, из одного города. Когда я был взрослым, он маленьким ходил тренироваться у моего тренера. Получал какие-то навыки, смотрел на меня, рос. Поэтому, конечно, я больше всего расстроился за Абылайхана.

С Олимпиады-2020 у Казахстана вылетели Бекзад Нурдаулетов, Абылайхан Жусупов, Серик Темиржанов, Василий Левит и Надежда Рябец.