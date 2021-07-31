Сапиев назвал самое шокирующее поражение на Олимпиаде и раскрыл причины неудач казахстанских боксеров

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
21
12
12
2Япония
17
5
8
4Россия
10
15
11
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Теннис
Парный разряд. Микст. Матч за 3-е место
Нина Стоянович / Новак Джокович
Эшли Барти / Джон Пирс
Результаты
Фехтование
Сабля, командное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Корея
Италия
Результаты
Дзюдо
Микст. Финал
Япония
Франция
Результаты
Регби
Женщины. Финал
Новая Зеландия
Франция
Результаты
Дзюдо
Микст. Матч за 3-е место
Израиль
Россия
Результаты
Регби
Женщины. Матч за 3-е место
Фиджи
Великобритания
Результаты
Дзюдо
Микст. Матч за 3-е место
Германия
Нидерланды
Результаты
Парусный спорт
RS:X. Мужчины. Финал
Киран Бадлу
Тома Гояр
Би Кунь
Результаты
Стрельба из лука
Личное первенство. Мужчины. Финал
Мауро Несполи
Мете Газоз
Результаты
Стрельба из лука
Личное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Тань Чи-Чун
Такахару Фурукава
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 81 кг. Мужчины. Финал (группа А)
Лю Сяоцзюнь
Сакариас Боннат
Антонио Пиццолато
Результаты
Парусный спорт
RS:X. Женщины. Финал
Лу Юньсю
Шарлин Пикон
Эмма Уилсон
Результаты
Теннис
Одиночный разряд. Мужчины. Матч за 3-е место
Новак Джокович
Пабло Карреньо Буста
Результаты
Теннис
Парный разряд. Женщины. Матч за 3-е место
Вероника Кудерметова/Елена Веснина
Лаура Пигосси / Луиза Стефани
Результаты
Стрельба
Малокалиберная винтовка, из 3-х положений, 50 м. Женщины. Финал
Нина Кристен
Юлия Зыкова
Юлия Каримова
Результаты
Прыжки на батуте
Личное первенство. Мужчины. Финал
Иван Литвинович
Дун Дун
Дилан Шмидт
Результаты
Стрельба
Трап. Командный зачет. Микст. Финал
Испания
Сан-Марино
США
Результаты
Плавание
Эстафета 4х100 м комбинированная. Микст. Финал
Великобритания
Китай
Австралия
Результаты
Плавание
800 м в/с. Женщины. Финал
Кэйти Ледеки
Ариана Титмус
Симона Квадарелла
Результаты
Плавание
200 м н/с. Женщины. Финал
Кайли Маккеон
Кайли Масс
Эмили Сибом
Результаты
Расписание событий
Теннис. Женщины. Матч за 3-е место
12:05скороЕлена РыбакинаЭлина Свитолина
Бадминтон. Женщины. 1/2 финала
12:50скороСиндху ПусарлаТай Тзю Ин
Футбол. Мужчины. 1/4 финала
13:00онлайнБразилия1Египет0
Бейсбол. Мужчины. Группа B
13:00скороКореяСША
Легкая атлетика. Мужчины
13:10скороДлина. Мужчины. Квалификация
Теннис. Женщины. Финал
13:30скороБелинда БенчичМаркета Вондроушова
Гандбол. Женщины. Группа B
13:30скороВенгрияИспания
Фехтование. Женщины. Финал
13:30скороРоссияФранция
Бадминтон. Мужчины. Матч за 3-е место
13:40скороЧиа Аарон / Со Вуй ИкМохаммад Анса / Хендра Сетиаван
Волейбол. Женщины. Группа A
13:40скороЯпонияКорея
Легкая атлетика. Мужчины
13:45скоро100 м. Мужчины. Предварительный раунд
Водное поло. Мужчины. Группа A
13:50скороЮАРГреция
Тяжелая атлетика. Мужчины
14:00скороВесовая категория до 96 кг. Мужчины. Финал (группа А)
Футбол. Мужчины. 1/4 финала
14:00онлайнЮжная Корея0Мексика0
Легкая атлетика. Мужчины
14:15скороДиск. Мужчины. Финал
Бадминтон. Мужчины. Финал
14:30скороЛи Джун Ху / Лю Ю ЧенЛи Янь / Ван Чи-Линь
Хоккей на траве. Женщины. Группа A
14:45скороИрландияВеликобритания
Легкая атлетика. Женщины
14:50скоро800 м. Женщины. Полуфиналы
Баскетбол. Мужчины. Группа A
15:00скороСШАЧехия
Гандбол. Женщины. Группа A
15:30скороНорвегияНидерланды
07:51 (мск), источник: Vesti.kz

Сапиев назвал самое шокирующее поражение на Олимпиаде и раскрыл причины неудач казахстанских боксеров

Председатель комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Казахстан Серик Сапиев в интервью каналу Sports True раскрыл причины неудач казахстанских боксеров на Олимпиаде.

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Источник: AFP 2021

— Чей вылет вызвал у вас большой шок?

— Большой неожиданностью стал вылет Василия Левита. Проиграл техническим нокаутом, не ожидал этого. Я опасался соперников Бекзада Нурдаулетова и Абылайхана Жусупова. Надеялись, что Серик Темиржанов может показать результат. Но так получилось, что выбыли четыре боксера. Турнир не заканчивается. У нас еще есть шансы взять максимальное количество медалей в тех весах, которые остались. Надеемся на тех ребятах, которые остались в обойме.

— Как объяснить эти поражения?

— Если взять ситуацию с Левитом, то я бы предпочел, чтобы он боксировал год назад. Подходит возраст. Я думаю, что он год назад был бы лучше. Думаю, что был слишком насыщенный график подготовки к Олимпиаде. Были множественные поездки, УТС с кубинцами, россиянами, с одним из которых Нурдаулетов боксировал на спаррингах и соревнованиях, уже начал изучать его. Предолимпийский турнир — чемпионат Азии, официальный турнир, где нужно выкладываться. Это не такой турнир, где можно провести два боя и сняться ради подготовки к Олимпиаде. Там все хотели быть чемпионами Азии. Думаю, чемпионат Азии повлиял на форму наших ребят.

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Токио-2020: лучшие кадры 30 июля

— Поражение в нашем коронном весе вызвало особую печаль?

— Больше расстроился за Абылайхана, потому что мы с ним выходцы из одной школы бокса, из одного города. Когда я был взрослым, он маленьким ходил тренироваться у моего тренера. Получал какие-то навыки, смотрел на меня, рос. Поэтому, конечно, я больше всего расстроился за Абылайхана.

С Олимпиады-2020 у Казахстана вылетели Бекзад Нурдаулетов, Абылайхан Жусупов, Серик Темиржанов, Василий Левит и Надежда Рябец.

В то же время борьбу за медали продолжают Сакен Бибосынов, Закир Сафиуллин, Абильхан Аманкул и Камшыбек Кункабаев.

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XXX Летние Олимпийские игры в Лондоне
XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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Ариакэ Арена
Бейсбольный стадион Иокогамы
Бейсбольный стадион Фукусима Азума
Велодром Идзу
Гимнастический Центр Ариакэ
Гоночная трасса Фудзи Спидвей
Городской спортивный парк Аоми
Городской спортивный парк Ариакэ
Гребной канал Си Форест
Дворец спорта Будокан
Загородный клуб Касумигасэки
Кокугикан Арена
Конно-спортивный парк Баджи Коэн
Конференц-центр Макухари Мессе
Международный стадион Иокогама
Морской парк Одайба
Мусасино Форест Спорт Плаза
Национальный Олимпийский стадион
Национальный стадион Ёёги
Парк Мусасинономори
Парк Одори в Саппоро
Парк Сиокадзэ
Парк Юменосима
Пляж Цуригасаки
Сайтама Супер Арена
Стадион Адзиномото
Стадион Касима
Стадион Мияги
Стадион Сайтама-2002
Стадион Саппоро Доум
Стрелковый центр Асаки
Теннисный парк Ариакэ
Токийский дворец спорта
Токийский международный форум
Токийский центр водных видов спорта
Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
Хоккейный стадион Ои
Центр водного поло Тацуми
Центр гребного слалома Касай
Центр парусного спорта Эносима
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