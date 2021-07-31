Российские дзюдоисты вышли в полуфинал олимпийских соревнований в смешанных командах

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Российские дзюдоисты победили сборную Монголии в четвертьфинале олимпийского турнира в смешанных командах со счетом 4:2.

Российскую команду представляют Дарья Межецкая (весовая категория до 57 кг), Мадина Таймазова (до 70 кг), Александра Бабинцева (свыше 70 кг), Муса Могушков (до 73 кг), Михаил Игольников (до 90 кг) и Тамерлан Башаев (свыше 90 кг). Свои поединки выиграли Межецкая, Таймазова, Бабинцева и Башаев. В полуфинале россияне встретятся с командой Японии.