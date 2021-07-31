Российские дзюдоисты вышли в полуфинал олимпийских соревнований в смешанных командах

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
19
11
11
2Япония
17
4
7
4Россия
10
14
10
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Стрельба
Трап. Командный зачет. Микст. Финал
Испания
Сан-Марино
США
Результаты
Плавание
Эстафета 4х100 м комбинированная. Микст. Финал
Великобритания
Китай
Австралия
Результаты
Плавание
800 м в/с. Женщины. Финал
Кэйти Ледеки
Ариана Титмус
Симона Квадарелла
Результаты
Плавание
200 м н/с. Женщины. Финал
Кайли Маккеон
Кайли Масс
Эмили Сибом
Результаты
Плавание
100 м баттерфляй. Мужчины. Финал
Кэлеб Дрессел
Кристоф Милак
Ноэ Понти
Результаты
Триатлон
Триатлон. Микст. Финал
Великобритания
США
Франция
Результаты
Настольный теннис
Личное первенство. Мужчины. Финал
Фан Жендонг
Ма Лун
Результаты
Легкая атлетика
10000 м. Мужчины. Финал
Селемон Барега
Джошуа Чептегей
Джейкоб Килимпо
Результаты
Настольный теннис
Личное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Лин Юн Жу
Дмитрий Овчаров
Результаты
Фехтование
Шпага, командное первенство. Мужчины. Финал
Япония
Россия
Результаты
Дзюдо
свыше 100 кг. Мужчины. Финал
Гурам Тушишвили
Лукаш Крпалек
Результаты
Дзюдо
свыше 100 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Яков Хаммо
Тамерлан Башаев
Результаты
Дзюдо
свыше 100 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Тедди Рине
Хисаеси Харасава
Результаты
Дзюдо
свыше 78 кг. Женщины. Финал
Идалис Ортис
Акира Соне
Результаты
Дзюдо
свыше 78 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Кайра Саит
Ромен Дико
Результаты
Фехтование
Шпага, командное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Корея
Китай
Результаты
Дзюдо
свыше 78 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Ху Шиян
Ирина Киндерская
Результаты
Теннис
Парный разряд. Мужчины. Финал
Марин Чилич / Иван Додиг
Никола Мектич / Мате Павич
Результаты
Гребной слалом
Байдарка-одиночка. Мужчины. Финал
Иржи Прскавец
Якуб Григар
Ханс Айгнер
Результаты
Стрельба из лука
Личное первенство. Женщины. Финал
Ан Сан
Елена Осипова
Результаты
Расписание событий
Парусный спорт. Мужчины
07:00скоро49-ые. Мужчины. Предварительные гонки
Бадминтон. Мужчины. 1/4 финала
07:10скороЧэнь ЛунЧоу Тень Чэнь
Баскетбол. Мужчины. Группа B
07:40скороИталияНигерия
Фехтование. Женщины. 1/2 финала
07:40скороФранцияИталия
Фехтование. Женщины. 1/2 финала
07:40скороРоссияКорея
Водное поло. Мужчины. Группа A
08:00скороСШАВенгрия
Прыжки на батуте. Мужчины
08:00скороЛичное первенство. Мужчины. Финал
Парусный спорт. Женщины
08:00скоро49-ые. Женщины. Предварительные гонки
Гандбол. Женщины. Группа B
08:15скороРоссияФранция
Волейбол. Женщины. Группа B
08:20скороАргентинаТурция
Фехтование. Женщины. Матч за 7-е место
08:30скороВенгрияКитай
Фехтование. Женщины. Матч за 5-е место
08:30скороЯпонияСША
Теннис. Мужчины. Матч за 3-е место
09:00скороНовак ДжоковичПабло Карреньо Буста
Теннис. Женщины. Матч за 3-е место
09:00скороЕлена РыбакинаЭлина Свитолина
Теннис. Женщины. Матч за 3-е место
09:00скороВероника Кудерметова/Елена ВеснинаЛаура Пигосси / Луиза Стефани
Прыжки в воду. Женщины
09:00скороТрамплин 3 м. Женщины. Полуфинал
Парусный спорт. Микст
09:00скороНакра 17. Микст. Предварительные гонки
Стрельба. Женщины
09:00скороМалокалиберная винтовка, из 3-х положений, 50 м. Женщины. Финал
Дзюдо. Микст. 1/2 финала
09:30скороЯпонияРоссия
Водное поло. Мужчины. Группа B
09:30скороХорватияСербия
08:01 (мск), источник: ТАСС

Российские дзюдоисты вышли в полуфинал олимпийских соревнований в смешанных командах

В поединках ¼ финала сборная России победила команду Монголии.

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Источник: AFP 2021

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Российские дзюдоисты победили сборную Монголии в четвертьфинале олимпийского турнира в смешанных командах со счетом 4:2.

Российскую команду представляют Дарья Межецкая (весовая категория до 57 кг), Мадина Таймазова (до 70 кг), Александра Бабинцева (свыше 70 кг), Муса Могушков (до 73 кг), Михаил Игольников (до 90 кг) и Тамерлан Башаев (свыше 90 кг). Свои поединки выиграли Межецкая, Таймазова, Бабинцева и Башаев. В полуфинале россияне встретятся с командой Японии.

Ранее Башаев, Таймазова и Нияз Ильясов (до 100 кг) выиграли бронзовые медали на Олимпиаде в Токио.

Смешанные соревнования по дзюдо дебютировали в программе Игр.

Полуфинальные поединки состоятся позднее в субботу. Олимпиада завершится 8 августа.

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XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
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Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
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