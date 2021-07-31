Немецкие спортсмены возмущены условиями проживания на ОИ в Токио
Объединение Athleten Deutschland, представляющее интересы немецких спортсменов, раскритиковало Международный олимпийский комитет (МОК) за бытовые условия на Олимпиаде в Токио.
Объединение Athleten Deutschland, представляющее интересы немецких спортсменов, раскритиковало Международный олимпийский комитет (МОК) за бытовые условия на Олимпиаде в Токио.
Объединение Athleten Deutschland, представляющее интересы немецких спортсменов, раскритиковало Международный олимпийский комитет (МОК) за «тюремные условия» проживания на Олимпиаде в Токио.
Как утверждается, в карантинных отелях «недостаточно свежего воздуха», и спортсмены чувствуют себя «оставленными в одиночестве». А меры, введенные в отношении тех, кто дал положительный результат на COVID-19, были описаны как «гротескные».
— В нынешнем карантинном отеле, например, недостаточно свежего воздуха. Питание не является ни богатым, ни сбалансированным и не отвечает специфическим требованиям к питанию высокоэффективных спортсменов.
Спортсмены, которые возобновили тренировочные занятия в своих комнатах, должны стирать свою потную одежду в раковине, которая после этого почти не высыхает. Они чувствуют себя одинокими, вынужденными самостоятельно добывать много информации. Им неясно, какова точная процедура карантина и какие шаги должны быть предприняты после его окончания, — говорится в заявлении Athleten Deutschland.