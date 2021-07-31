Немецкие спортсмены возмущены условиями проживания на ОИ в Токио

Объединение Athleten Deutschland, представляющее интересы немецких спортсменов, раскритиковало Международный олимпийский комитет (МОК) за «тюремные условия» проживания на Олимпиаде в Токио.

Как утверждается, в карантинных отелях «недостаточно свежего воздуха», и спортсмены чувствуют себя «оставленными в одиночестве». А меры, введенные в отношении тех, кто дал положительный результат на COVID-19, были описаны как «гротескные».

— В нынешнем карантинном отеле, например, недостаточно свежего воздуха. Питание не является ни богатым, ни сбалансированным и не отвечает специфическим требованиям к питанию высокоэффективных спортсменов.