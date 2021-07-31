Первую медаль Сан-Марино на ОИ принесла итальянка. Она сменила гражданство, чтобы не конкурировать с сестрой
В 2012-м до подиума не хватило одного выстрела.
В 2012-м до подиума не хватило одного выстрела.
29 июля у
Просто посмотрите на улыбку Алессандры (на фото справа) — она радуется больше победительницы Зузаны
Слезы тоже были — но только от большой радости.
«Мы маленькая, но очень гордая страна», — сказала 33-летняя Перилли после финала.
Первую медаль Алессандра могла принести на 9 лет раньше. В Лондоне развернулась настоящая драма: сразу три спортсменки набрали по 93 точных выстрела и претендовали на серебро и бронзу (с золотом все было ясно — итальянка Джессика Росси поставила мировой и олимпийский рекорды), поэтому медали разыгрывали в серии до промаха.
В первом круге не промазала ни Перилли, ни ее соперницы. А вот второй выстрел подвел: Алессандра промазала, соперницы прошли дальше.
В итоге серебро взяла Зузана Штефечекова (в Токио она стала чемпионкой, но уже под фамилией Регак-Штефечекова).
«Я взглянула на счет и увидела, что трое из нас играют за две медали — угадайте, кто вылетел? Сегодня я думала о 2012-м: я не заслужила, чтобы все закончилось так же, как тогда. Поэтому сложно было не нервничать. Но мне удалось», — описывает эмоции Перилли.
Вообще Алессандра родилась в Италии, но так близко к
«Я собиралась переходить в взрослую сборную, где уже была моя старшая сестра Арианна. Чтобы не было соперничества в семье, я решила перебраться в
Кстати, чуть позже Арианна тоже сменила гражданство и даже представляла
Алессандра посвятила медаль мужу Алессио и 7-летнему сыну Майколу. В интервью итальянскому ТВ она объяснила нюанс: мальчик не Maicol, как часто называют итальянцы детей, а Maykol.
«Почему бы и нет? Я хотела, чтобы у него было определенное имя, но хотела сделать его необычным», — объясняет спортсменка.
И правда: почему нет? Первой олимпийской медалистке в истории
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