Первую медаль Сан-Марино на ОИ принесла итальянка. Она сменила гражданство, чтобы не конкурировать с сестрой

29 июля у Сан-Марино появилась первая олимпийская медаль в истории — Алессандра Перилли взяла бронзу в стендовой стрельбе. Теперь это государство с наименьшим населением среди всех медалистов (около 34 тысяч, сместили Лихтенштейн).

Просто посмотрите на улыбку Алессандры (на фото справа) — она радуется больше победительницы Зузаны Регак-Штефечековой.

Слезы тоже были — но только от большой радости.

«Мы маленькая, но очень гордая страна», — сказала 33-летняя Перилли после финала.

Первую медаль Алессандра могла принести на 9 лет раньше. В Лондоне развернулась настоящая драма: сразу три спортсменки набрали по 93 точных выстрела и претендовали на серебро и бронзу (с золотом все было ясно — итальянка Джессика Росси поставила мировой и олимпийский рекорды), поэтому медали разыгрывали в серии до промаха.

В первом круге не промазала ни Перилли, ни ее соперницы. А вот второй выстрел подвел: Алессандра промазала, соперницы прошли дальше.

В итоге серебро взяла Зузана Штефечекова (в Токио она стала чемпионкой, но уже под фамилией Регак-Штефечекова).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Gob6Yv_SSAY" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Я взглянула на счет и увидела, что трое из нас играют за две медали — угадайте, кто вылетел? Сегодня я думала о 2012-м: я не заслужила, чтобы все закончилось так же, как тогда. Поэтому сложно было не нервничать. Но мне удалось», — описывает эмоции Перилли.

Вообще Алессандра родилась в Италии, но так близко к Сан-Марино, что никто и не заметит: расстояние от Римини до крохотного государства всего 24 км. До 18 лет девушка выступала за Италию. Решилась на смену гражданства, чтобы не мешать сестре:

«Я собиралась переходить в взрослую сборную, где уже была моя старшая сестра Арианна. Чтобы не было соперничества в семье, я решила перебраться в Сан-Марино — моя мама оттуда».

Кстати, чуть позже Арианна тоже сменила гражданство и даже представляла Сан-Марино на ОИ-2016 в Рио: вместе с сестрой вылетела в квалификации.

Алессандра посвятила медаль мужу Алессио и 7-летнему сыну Майколу. В интервью итальянскому ТВ она объяснила нюанс: мальчик не Maicol, как часто называют итальянцы детей, а Maykol.

«Почему бы и нет? Я хотела, чтобы у него было определенное имя, но хотела сделать его необычным», — объясняет спортсменка.

И правда: почему нет? Первой олимпийской медалистке в истории Сан-Марино можно все.