Российские саблистки вышли в финал Олимпиады-2020 в командном турнире

В полуфинале Ольга Никитина, Софья Великая и София Позднякова уверенно победили сборную Южной Кореи со счётом 45:26.



В финале россиянки встретятся с француженками (начало — в 13:30 мск). В противостоянии за бронзу Южная Корея сразится с Италией.



Ранее в личном турнире Позднякова завоевала золото, а Великая — серебро.



Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает четвёртое место в медальном зачёте, завоевав 10 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.