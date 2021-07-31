Американских бегунов дисквалифицировали после победы в квалификации, а затем отменили это решение
Сборная США показала лучшее время в квалификации в смешанной эстафете 4×400 метра.
Сборная США показала лучшее время в квалификации в смешанной эстафете 4×400 метра.
В составе сборной выступали Элайджа Гудвин, Линна Ирби, Тэйлор Мэсон и Брайс Дэдмон.
Изначально Международный олимпийский комитет дисквалифицировал команду победителей квалификации за неправильную передачу палочки. После того, как американская сторона обжаловала это решение, дисквалификация была отменена.
Теперь действующие чемпионы мира в этой дисциплине смогут выступить в финале, который пройдет 31 июля.