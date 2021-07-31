Российские дзюдоисты проиграли японцам и сразятся за бронзу командного турнира Олимпиады

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Сборная России по дзюдо проиграла команде Японии со счетом 0:4 в полуфинале олимпийского турнира в смешанных командах.

Российскую команду представляют Дарья Межецкая (весовая категория до 57 кг), Мадина Таймазова (до 70 кг), Александра Бабинцева (свыше 70 кг), Муса Могушков (до 73 кг), Михаил Игольников (до 90 кг) и Тамерлан Башаев (свыше 90 кг). Соперником российских дзюдоистов по поединку за бронзу, который состоится позднее в субботу, станет команда Израиля.

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Ранее Башаев, Таймазова и Нияз Ильясов (до 100 кг) выиграли бронзовые медали на Олимпиаде в Токио.

Смешанные соревнования по дзюдо впервые проводятся на Играх.

Соревнования среди смешанных команд дебютировали на чемпионате мира 2017 года. Сборная Японии ни разу не проигрывала в данном виде соревнований на мировых первенствах. На чемпионате мира 2021 года в Будапеште японские дзюдоисты не проиграли ни одной схватки в смешанном командном турнире.