Российские дзюдоисты проиграли японцам и сразятся за бронзу командного турнира Олимпиады

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
20
12
12
2Япония
17
4
8
4Россия
10
15
11
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
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Карате
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Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Парусный спорт
RS:X. Мужчины. Финал
Киран Бадлу
Тома Гояр
Би Кунь
Результаты
Стрельба из лука
Личное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Тань Чи-Чун
Такахару Фурукава
Результаты
Парусный спорт
RS:X. Женщины. Финал
Лу Юньсю
Шарлин Пикон
Эмма Уилсон
Результаты
Стрельба
Малокалиберная винтовка, из 3-х положений, 50 м. Женщины. Финал
Нина Кристен
Юлия Зыкова
Юлия Каримова
Результаты
Прыжки на батуте
Личное первенство. Мужчины. Финал
Иван Литвинович
Дун Дун
Дилан Шмидт
Результаты
Стрельба
Трап. Командный зачет. Микст. Финал
Испания
Сан-Марино
США
Результаты
Плавание
Эстафета 4х100 м комбинированная. Микст. Финал
Великобритания
Китай
Австралия
Результаты
Плавание
800 м в/с. Женщины. Финал
Кэйти Ледеки
Ариана Титмус
Симона Квадарелла
Результаты
Плавание
200 м н/с. Женщины. Финал
Кайли Маккеон
Кайли Масс
Эмили Сибом
Результаты
Плавание
100 м баттерфляй. Мужчины. Финал
Кэлеб Дрессел
Кристоф Милак
Ноэ Понти
Результаты
Триатлон
Триатлон. Микст. Финал
Великобритания
США
Франция
Результаты
Настольный теннис
Личное первенство. Мужчины. Финал
Фан Жендонг
Ма Лун
Результаты
Легкая атлетика
10000 м. Мужчины. Финал
Селемон Барега
Джошуа Чептегей
Джейкоб Килимпо
Результаты
Настольный теннис
Личное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Лин Юн Жу
Дмитрий Овчаров
Результаты
Фехтование
Шпага, командное первенство. Мужчины. Финал
Япония
Россия
Результаты
Дзюдо
свыше 100 кг. Мужчины. Финал
Гурам Тушишвили
Лукаш Крпалек
Результаты
Дзюдо
свыше 100 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Яков Хаммо
Тамерлан Башаев
Результаты
Дзюдо
свыше 100 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Тедди Рине
Хисаеси Харасава
Результаты
Дзюдо
свыше 78 кг. Женщины. Финал
Идалис Ортис
Акира Соне
Результаты
Дзюдо
свыше 78 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Кайра Саит
Ромен Дико
Результаты
Расписание событий
Теннис. Мужчины. Матч за 3-е место
09:10скороНовак ДжоковичПабло Карреньо Буста
Теннис. Женщины. Матч за 3-е место
09:10скороВероника Кудерметова/Елена ВеснинаЛаура Пигосси / Луиза Стефани
Тяжелая атлетика. Мужчины
10:00скороВесовая категория до 81 кг. Мужчины. Финал (группа А)
Пляжный волейбол. Мужчины. Групповой этап
10:00скороВячеслав Красильников/Олег СтояновскийОндржей Перушич/Давид Швайнер
Гандбол. Женщины. Группа B
10:15скороБразилияШвеция
Волейбол. Женщины. Группа A
10:25скороСербияБразилия
Теннис. Женщины. Финал
10:30скороБелинда БенчичМаркета Вондроушова
Стрельба из лука. Мужчины. Финал
10:45скороМауро НесполиМете Газоз
Дзюдо. Микст. Матч за 3-е место
11:00скороГерманияНидерланды
Теннис. Женщины. Матч за 3-е место
11:00скороЕлена РыбакинаЭлина Свитолина
Футбол. Мужчины. 1/4 финала
11:00онлайнИспанияКот-д`Ивуар
Регби. Женщины. Матч за 5-е место
11:00скороАвстралияСША
Баскетбол. Мужчины. Группа B
11:20скороАвстралияГермания
Дзюдо. Микст. Матч за 3-е место
11:30скороИзраильРоссия
Регби. Женщины. Матч за 3-е место
11:30скороФиджиВеликобритания
Дзюдо. Микст. Финал
12:00скороЯпонияФранция
Регби. Женщины. Финал
12:00скороНовая ЗеландияФранция
Бадминтон. Женщины. 1/2 финала
12:00скороЧен Ю ФейХе Бинь Джао
Футбол. Мужчины. 1/4 финала
12:00скороЯпонияНовая Зеландия
Водное поло. Мужчины. Группа A
12:20скороИталияЯпония
09:55 (мск), источник: ТАСС

Российские дзюдоисты проиграли японцам и сразятся за бронзу командного турнира Олимпиады

Соперник сборной России по поединку за бронзовые медали определится позднее.

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Источник: Reuters

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Сборная России по дзюдо проиграла команде Японии со счетом 0:4 в полуфинале олимпийского турнира в смешанных командах.

Российскую команду представляют Дарья Межецкая (весовая категория до 57 кг), Мадина Таймазова (до 70 кг), Александра Бабинцева (свыше 70 кг), Муса Могушков (до 73 кг), Михаил Игольников (до 90 кг) и Тамерлан Башаев (свыше 90 кг). Соперником российских дзюдоистов по поединку за бронзу, который состоится позднее в субботу, станет команда Израиля.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее Башаев, Таймазова и Нияз Ильясов (до 100 кг) выиграли бронзовые медали на Олимпиаде в Токио.

Смешанные соревнования по дзюдо впервые проводятся на Играх.

Соревнования среди смешанных команд дебютировали на чемпионате мира 2017 года. Сборная Японии ни разу не проигрывала в данном виде соревнований на мировых первенствах. На чемпионате мира 2021 года в Будапеште японские дзюдоисты не проиграли ни одной схватки в смешанном командном турнире.

Олимпиада завершится 8 августа.

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XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
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