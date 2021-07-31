Волейболистка сборной спела «Калинку» в микст-зоне. И дала самое позитивное интервью на этой Олимпиаде
Ирина Королева — топ!
Ирина Королева — топ!
Олимпиада-2020
Женщины. Групповой турнир
Россия — США — 3:0 (25:20, 25:12, 25:19)
Очки в атаке — 47:35. На блоке — 13:8. Эйсы — 6:1.
Самые результативные: Гончарова — 26, Федоровцева — 13, Воронкова -11.
Россия на удивление легко переиграла сегодня сборную США — первый номер мирового рейтинга. 3:0! Важную роль в этой победе сыграла блокирующая Ирина Королева. Сначала она замучила своими длиннющими руками американское нападение, а потом отожгла в
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— Мы в приятном шоке от такой игры.
— На самом деле, сами такого не ожидали. Вот когда выигрываешь один матч, это можно приравнять к случайности, к
— Настрой у сборной просто запредельный.
— В первой партии было тяжело.
— Россия ведь шесть лет Америку не обыгрывала.
— Вообще! И Китай до этого обыгрывали только в 2018 году, когда у них не было Чжу Тин. Очень рада. А 3:0 и 25:12 — да когда такое было? Не то что России, когда они
Но! Важный момент. За весь турнир ни одна команда не подала им навылет. А сегодня у нас шесть эйсов. И один из них — мой. Йес!
— На блоке тоже было все замечательно. Не давали соперницам вздохнуть.
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— После Лиги наций все переживали, что с такой игрой из группы не выйдем. Сейчас настроение совсем другое?
— После игры с Италией так и было!
Не хочу пока ничего загадывать.
— В идеале теперь нужно обыгрывать Турцию в последнем туре. Тогда почти наверняка не попадем в четвертьфинале на Сербию или Бразилию.
— Да эти гадания — такое себе. Сколько уже было примеров с печальной концовкой. Вон «Локомотив» год назад не отправил основу в Сахалин, проиграли, а потом чемпионат остановили — и чемпионом стала Казань. Зачем эта математика? Все равно соперник в четвертьфинале будет сильный. Хотя хотелось бы Доминикану.
— Мужики хлопнули Бразилию, вы — Китай и США. Подстегиваете друг друга?
— В последнее время мы, к сожалению, почти не пересекаемся. Но вот вчера до ночи смотрели Францию. «Вперед!» — и все такое. Вроде спать надо. Но: «Давай еще два мяча, а»…
Еще быстренько расскажу вам прикол. Есть у нас мальчик — боксер. Имам Хатаев. На открытии вели с ним прямой эфир. Я там со всеми познакомилась.
Так вот. Вчера смотрю — он ТАКИМ нокаутом чувака отправил на пол! Просто
И вот я очень надеюсь, что мы тоже приносим всем