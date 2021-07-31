Российские гандболистки выиграли у Франции и гарантировали себе выход в плей-офф Олимпиады
Российские гандболистки обыграли Францию в матче групповой стадии женского турнира по гандболу на Олимпиаде в Токио со счетом 28:27.
Российские гандболистки обыграли Францию в матче групповой стадии женского турнира по гандболу на Олимпиаде в Токио со счетом 28:27.
Для россиянок эта победа стала второй на Играх в Японии. После четырех матчей групповой стадии на счету сборной России 5 очков. Последний матч групповой стадии россиянки проведут 2 августа против Испании.
Россия досрочно гарантировала себе выход в