Российские гандболистки выиграли у Франции и гарантировали себе выход в плей-офф Олимпиады

Для россиянок эта победа стала второй на Играх в Японии. После четырех матчей групповой стадии на счету сборной России 5 очков. Последний матч групповой стадии россиянки проведут 2 августа против Испании.

Россия досрочно гарантировала себе выход в плей-офф Олимпиады. Россиянки не смогут опуститься ниже 4-го места в своей группе, таким образом, они примут участие в четвертьфинале Игр в Японии. Сейчас российская команда идет на втором месте в группе B.