Оргкомитет лишил аккредитаций участников Игр, самовольно покинувших Олимпийскую деревню

Сколько людей было лишено аккредитаций, не уточняется. Также неизвестно, есть ли среди них спортсмены.
Накануне издание Nikkan Sports сообщило, что двое дзюдоистов из Грузии посетили Токийскую телебашню. Предположительно, речь идет о серебряных медалистах Важе Маргвелашвили (взял награду в весовой категории до 66 кг) и Лаше Шавдатуашвили (до 73 кг).
Из-за того, что Игры проводятся на фоне пандемии коронавируса, для спортсменов были введены строгие правила. В частности, им нельзя покидать пределы деревни, чтобы не контактировать с местными жителями и снизить вероятность заражения COVID-19. До 31 августа в Токио действует режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии.