«Я не МОК»: американский журналист резко отказался убрать российский флаг

Ротенберг опубликовал результаты дня олимпийского турнира, использовав смайлики с российским флагом напротив фамилий отечественных спортсменов.

В одном из комментариев пользователь написал, что журналисту «вряд ли стоит использовать изображение российского флага».

В ответ на это Ротенберг написал, что, несмотря на решение Спортивного арбитражного суда (CAS), теннисисты представляют сборную России.

«Я не Международный олимпийский комитет. Они россияне, соревнуются вместе, потому что россияне. Это Россия», — отметил журналист.