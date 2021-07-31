Женская сборная России по регби-7 заняла восьмое место на Олимпиаде-2020 в Токио

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
21
12
12
2Япония
17
4
8
4Россия
10
15
11
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Регби
Женщины. Финал
Новая Зеландия
Франция
Результаты
Дзюдо
Микст. Матч за 3-е место
Израиль
Россия
Результаты
Регби
Женщины. Матч за 3-е место
Фиджи
Великобритания
Результаты
Дзюдо
Микст. Матч за 3-е место
Германия
Нидерланды
Результаты
Парусный спорт
RS:X. Мужчины. Финал
Киран Бадлу
Тома Гояр
Би Кунь
Результаты
Стрельба из лука
Личное первенство. Мужчины. Финал
Мауро Несполи
Мете Газоз
Результаты
Стрельба из лука
Личное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Тань Чи-Чун
Такахару Фурукава
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 81 кг. Мужчины. Финал (группа А)
Лю Сяоцзюнь
Сакариас Боннат
Антонио Пиццолато
Результаты
Парусный спорт
RS:X. Женщины. Финал
Лу Юньсю
Шарлин Пикон
Эмма Уилсон
Результаты
Теннис
Одиночный разряд. Мужчины. Матч за 3-е место
Новак Джокович
Пабло Карреньо Буста
Результаты
Теннис
Парный разряд. Женщины. Матч за 3-е место
Вероника Кудерметова/Елена Веснина
Лаура Пигосси / Луиза Стефани
Результаты
Стрельба
Малокалиберная винтовка, из 3-х положений, 50 м. Женщины. Финал
Нина Кристен
Юлия Зыкова
Юлия Каримова
Результаты
Прыжки на батуте
Личное первенство. Мужчины. Финал
Иван Литвинович
Дун Дун
Дилан Шмидт
Результаты
Стрельба
Трап. Командный зачет. Микст. Финал
Испания
Сан-Марино
США
Результаты
Плавание
Эстафета 4х100 м комбинированная. Микст. Финал
Великобритания
Китай
Австралия
Результаты
Плавание
800 м в/с. Женщины. Финал
Кэйти Ледеки
Ариана Титмус
Симона Квадарелла
Результаты
Плавание
200 м н/с. Женщины. Финал
Кайли Маккеон
Кайли Масс
Эмили Сибом
Результаты
Плавание
100 м баттерфляй. Мужчины. Финал
Кэлеб Дрессел
Кристоф Милак
Ноэ Понти
Результаты
Триатлон
Триатлон. Микст. Финал
Великобритания
США
Франция
Результаты
Настольный теннис
Личное первенство. Мужчины. Финал
Фан Жендонг
Ма Лун
Результаты
Расписание событий
Футбол. Мужчины. 1/4 финала
11:00онлайнИспания1Кот-д`Ивуар1
Баскетбол. Мужчины. Группа B
11:20скороАвстралияГермания
Дзюдо. Микст. Финал
12:00скороЯпонияФранция
Бадминтон. Женщины. 1/2 финала
12:00скороЧен Ю ФейХе Бинь Джао
Футбол. Мужчины. 1/4 финала
12:00онлайнЯпония0Новая Зеландия0
Теннис. Женщины. Матч за 3-е место
12:05скороЕлена РыбакинаЭлина Свитолина
Водное поло. Мужчины. Группа A
12:20скороИталияЯпония
Теннис. Микст. Матч за 3-е место
12:30скороНина Стоянович / Новак ДжоковичЭшли Барти / Джон Пирс
Фехтование. Женщины. Матч за 3-е место
12:30скороКореяИталия
Хоккей на траве. Женщины. Группа A
12:30скороГерманияГолландия
Бадминтон. Женщины. 1/2 финала
12:50скороСиндху ПусарлаТай Тзю Ин
Бокс. Женщины. 1/4 финала
12:51скороЗенфира МагомедалиеваРэди Адосинда Грамане
Футбол. Мужчины. 1/4 финала
13:00онлайнБразилияЕгипет
Бейсбол. Мужчины. Группа B
13:00скороКореяСША
Легкая атлетика. Мужчины
13:10скороДлина. Мужчины. Квалификация
Легкая атлетика. Женщины
13:15скоро100 м. Женщины. Полуфиналы
Бокс. Женщины. 1/2 финала
13:24скороКаррисс АртингсталлСена Ирие
Теннис. Женщины. Финал
13:30скороБелинда БенчичМаркета Вондроушова
Гандбол. Женщины. Группа B
13:30скороВенгрияИспания
Фехтование. Женщины. Финал
13:30скороРоссияФранция
11:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Женская сборная России по регби-7 заняла восьмое место на Олимпиаде-2020 в Токио

Женская сборная России по регби-7 в матче за седьмое место на летних Олимпийских играх в Токио (Япония) проиграла команде Китая со счётом 10:22.

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Источник: Reuters

По ходу встречи россиянки вели 10:0.

На групповой стадии россиянки проиграли Великобритании (12:14) и Новой Зеландии (0:33), а также обыграли Кению (35:12). По итогам группового этапа российские регбистки заняли третье место и вышли в четвертьфинал, где вновь проиграли Новой Зеландии (0:36). В матче за пятое место сборная России уступила австралийкам (7:35).

В финале олимпийского турнира сыграют сборные Франции и Новой Зеландии. В матче за бронзу встретятся команды Фиджи и Великобритании. Олимпиада в Токио завершится 8 августа.

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