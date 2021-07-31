Турок Газоз завоевал золотую медаль Олимпийских игр в стрельбе из лука
Серебро досталось итальянцу Мауро Несполи, бронзовую медаль получил японец Такахару Фурукава.
Серебро досталось итальянцу Мауро Несполи, бронзовую медаль получил японец Такахару Фурукава.
ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Турецкий лучник Мете Газоз победил представителя Италии Мауро Несполи в финале олимпийского турнира в личном зачете.
Бронзовую медаль завоевал японец Такахару Фурукава.
Газозу 22 года, он является двукратным победителем Кубка мира (2018, 2019), а также трехкратным чемпионом молодежного чемпионата Европы (2017, 2018).
Сборная Китая лидирует в медальном зачете, завоевав 20 золотых, 12 серебряных и 12 бронзовых наград. На втором месте идут японцы (17−4−8), третьи — американцы (16−17−12). Россияне занимают четвертое место (10−15−11).
Олимпиада завершится 8 августа.