Джокович проиграл Карреньо-Бусте в матче за бронзовую медаль Олимпиады

Испанец победил со счетом 6:4, 6:7 (6:8), 6:3. Отметим, что Карреньо-Буста провел первую Олимпиаду в карьере и впервые обыграл Джоковича.

Напомним, что в финале за золотую медаль Игр в Японии сыграют немец Александр Зверев и россиянин Карен Хачанов.

В индивидуальном зачете Новак Джокович остался без медалей в Лондоне-2012 (четвертое место) и Рио-2016, но взял бронзу в Пекине-2008.

Теннис

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Одиночный разряд

Матч за 3-е место