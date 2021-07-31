Джокович проиграл Карреньо-Бусте в матче за бронзовую медаль Олимпиады
Пабло
Пабло
Испанец победил со счетом 6:4, 6:7 (6:8), 6:3. Отметим, что
Напомним, что в финале за золотую медаль Игр в Японии сыграют немец Александр Зверев и россиянин Карен Хачанов.
В индивидуальном зачете Новак Джокович остался без медалей в Лондоне-2012 (четвертое место) и Рио-2016, но взял бронзу в Пекине-2008.
Теннис
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Одиночный разряд
Матч за 3-е место
Пабло Карреньо Буста (Испания) — Новак Джокович (Сербия) — 6:4, 6:7 (6:8), 6:3.