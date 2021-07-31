Китаец Сяоцзюнь завоевал золото в тяжелой атлетике, установив три олимпийских рекорда
Китаец Лю Сяоцзюнь завоевал золото в тяжелой атлетике на Олимпиаде в Токио.
Китаец Лю Сяоцзюнь завоевал золото в тяжелой атлетике на Олимпиаде в Токио.
Спортсмен установил олимпийские рекорды в категории до 81 кг в рывке, толчке и по общей сумме выступления.
Серебро — у Сакариаса Бонната из Доминиканской Республики, бронза — у итальянца Антонио Пиццолато.
Тяжелая атлетика
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Весовая категория до 81 кг
Финал (группа А)
1. Лю Сяоцзюнь (Китай) — 374 ОР (170 ОР + 204 ОР).
2. Сакариас Боннат (Доминиканская Республика) — 367 (163 + 204).
3. Антонио Пиццолато (Италия) — 365 (165 + 200).