Шоу русских стрелков на Олимпиаде в Токио продолжается. Взяли еще 2 медали, но обидно упустили золото
Юлия Зыкова и Юлия Каримова — героини дня.
Юлия Зыкова и Юлия Каримова — героини дня.
Российские стрелки на Олимпиаде в Токио проводят время плодотворно. У команды уже есть медали в стрельбе из:
Теперь этот список пополнят Юлия Зыкова и Каримова, которые сегодня стали второй и третьей в стрельбе из пневматической винтовки (положение на одном колене, лежа и стоя).
В этой дисциплине у Каримовой есть золото и бронза (в команде) чемпионата мира, а у Зыковой — бронза с того же форума, победа на Европейских играх, а еще два золота и серебро нынешнего чемпионата Европы. С таким солидным бэкграундом россиянки собирались навязать борьбу титулованным соперницам. Тем более в квалификации Зыкова стала первой, набрав 1182 очка (олимпийский рекорд), а Каримова — четвертой (1177).
В финале после первого вида (стрельба с колена) на первой позиции расположилась Зыкова — 154,4. Наша спортсменка всего на 0,5 обходила немку Джолин Бер, у которой есть три золота чемпионата мира, но лишь с командой — 154,0. Каримова провела серию не так удачно, поэтому осталась вне топ-3 (153,1), который замкнула представительница США Саген Маддалена (все ее успехи связаны только с домашними стартами) — 153,5.
Стрельба лежа лучше всего удалась Зыковой — 311,6. Бер же отвалилась, а ее место заняла норвежка Жанетт Дуэстад — 310,7. У Каримовой получилось обойти Маддалену — 309,6. Тем не менее ничего еще не было решено, потому что стойка — более непредсказуемое положение. Там концентрация важна гораздо сильнее.
После двух выстрелов положение в турнирной таблице быстро изменилось. К Зыковой начала приближаться швейцарка Нина Кристен, уже ставшая в Токио бронзовым призером в личном виде. Снайперша уступала россиянке больше двух баллов. Каримова все еще продолжала отстаивать за собой третью позицию. Когда девушки начали выбывать, не было никаких сомнений, что обе наши спортсменки дотянут до медальных разборок: соперницы были не слишком убедительны.
В итоге Каримовой удалось выбить из борьбы за медаль Дуэстад. Но остаться в разборках за победу уже не получилось. Выстрел в 9,8 никуда не годился. Она покинула соревновательную зону с бронзой, оставив Зыкову и Кристен вдвоем. К сожалению, для успеха россиянке необходимо было чудо: она провела заключительные попытки не так стабильно, позволив швейцарке оторваться. Перед заключительным раундом Юлия уступала 1,3 балла. Когда Кристен выбила 10,2 стало ясно, что ничего Зыкову уже не спасет. 9,5 — слишком мало для того, чтобы быть олимпийской чемпионкой.