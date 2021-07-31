Стоянович и Джокович снялись с матча за 3-е место в миксте из-за травмы партнера. Бронза достается Барти и Пирсу
Сербские теннисисты Нина Стоянович и Новак Джокович снялись с матча за 3-е место в миксте на Олимпиаде.
Сербские теннисисты Нина Стоянович и Новак Джокович снялись с матча за 3-е место в миксте на Олимпиаде.
Спортсмены отказались от борьбы за бронзу
Добавим, что серб в первой половине дня провел матч за 3-е место в одиночном разряде, где уступил испанцу Пабло
Таким образом, бронзовая медаль Олимпиады в смешанном разряде достается австралийцам Эшли Барти и Джону Пирсу.
Напомним, что в финале турнира, который пройдет 1 августа, сыграют две российские пары Анастасия Павлюченкова / Андрей Рублёв и Елена Веснина / Аслан Карацев.