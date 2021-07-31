Джокович объяснил снятие с матча за бронзу Олимпиады в миксте

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Матч за бронзу в миксте на Олимпиаде мог помешать сербскому теннисисту Новаку Джоковичу выступить на US Open, который пройдет с 30 августа по 12 сентября в Нью-Йорке. Об этом Джокович сообщил журналистам.

В субботу испанец Пабло Карреньо-Буста победил Джоковича в матче за бронзовую медаль олимпийского турнира. После этого сербы Джокович и Нина Стоянович должны были сыграть за бронзу в миксте, но снялись с поединка. Журналист Джордж Беллшоу сообщил в Twitter, что они приняли такое решение из-за травмы плеча у Джоковича.

«Для меня плохо сложилась эта Олимпиада. Но я знаю, что вернусь на Игры. Постараюсь играть в Париже (в 2024 году) и за страну, и за медали. К сожалению, здесь не удалось завоевать медали, — сказал он. — Участие в матче за бронзу в миксте могло помешать мне играть в США, поэтому я снялся».