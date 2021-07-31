Джокович объяснил снятие с матча за бронзу Олимпиады в миксте
По словам серба, участие в поединке за третье место могло помешать ему выступить на US Open.
По словам серба, участие в поединке за третье место могло помешать ему выступить на US Open.
ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Матч за бронзу в миксте на Олимпиаде мог помешать сербскому теннисисту Новаку Джоковичу выступить на US Open, который пройдет с 30 августа по 12 сентября в
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«Для меня плохо сложилась эта Олимпиада. Но я знаю, что вернусь на Игры. Постараюсь играть в Париже (в 2024 году) и за страну, и за медали. К сожалению, здесь не удалось завоевать медали, — сказал он. — Участие в матче за бронзу в миксте могло помешать мне играть в США, поэтому я снялся».
Британцы Эшли Барти и Джон Пирс после отказа сербов стали бронзовыми медалистами в теннисном миксте.