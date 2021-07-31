Джокович объяснил снятие с матча за бронзу Олимпиады в миксте

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
21
13
12
2Япония
17
5
8
4Россия
11
15
11
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Легкая атлетика
100 м. Женщины. Финал
Элайн Томпсон
Шелли-Энн Фрэйзер-Прайс
Шеричка Джексон
Результаты
Легкая атлетика
Эстафета 4х400 м. Микст. Финал
Польша
Доминиканская Республика
США
Результаты
Бадминтон
Парный разряд. Мужчины. Финал
Ли Джун Ху / Лю Ю Чен
Ли Янь / Ван Чи-Линь
Результаты
Легкая атлетика
Диск. Мужчины. Финал
Даниэль Столь
Симон Петерссон
Лукас Вайсхайдингер
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 96 кг. Мужчины. Финал (группа А)
Фарес Эльбах
Кейдомар Вальенилья
Антон Плесной
Результаты
Бадминтон
Парный разряд. Мужчины. Матч за 3-е место
Чиа Аарон / Со Вуй Ик
Мохаммад Анса / Хендра Сетиаван
Результаты
Фехтование
Сабля, командное первенство. Женщины. Финал
Россия
Франция
Результаты
Теннис
Парный разряд. Микст. Матч за 3-е место
Нина Стоянович / Новак Джокович
Эшли Барти / Джон Пирс
Результаты
Фехтование
Сабля, командное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Корея
Италия
Результаты
Теннис
Одиночный разряд. Женщины. Матч за 3-е место
Елена Рыбакина
Элина Свитолина
Результаты
Дзюдо
Микст. Финал
Япония
Франция
Результаты
Регби
Женщины. Финал
Новая Зеландия
Франция
Результаты
Дзюдо
Микст. Матч за 3-е место
Израиль
Россия
Результаты
Регби
Женщины. Матч за 3-е место
Фиджи
Великобритания
Результаты
Дзюдо
Микст. Матч за 3-е место
Германия
Нидерланды
Результаты
Парусный спорт
RS:X. Мужчины. Финал
Киран Бадлу
Тома Гояр
Би Кунь
Результаты
Стрельба из лука
Личное первенство. Мужчины. Финал
Мауро Несполи
Мете Газоз
Результаты
Стрельба из лука
Личное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Тань Чи-Чун
Такахару Фурукава
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 81 кг. Мужчины. Финал (группа А)
Лю Сяоцзюнь
Сакариас Боннат
Антонио Пиццолато
Результаты
Парусный спорт
RS:X. Женщины. Финал
Лу Юньсю
Шарлин Пикон
Эмма Уилсон
Результаты
Расписание событий
Баскетбол. Мужчины. Группа A
15:00скороСШАЧехия
Гандбол. Женщины. Группа A
15:30скороНорвегияНидерланды
Волейбол. Женщины. Группа B
15:45скороКитайИталия
Гольф. Мужчины
1.08скороЛичное первенство. Мужчины. Финал
Конный спорт. Микст
1.08скороТроеборье, личное и командное первенство. Микст
Стрельба. Мужчины
1.08скороСкоростной пистолет, 25 м. Мужчины. Квалификация
Гандбол. Мужчины. Группа B
1.08скороПортугалияЯпония
Пляжный волейбол. Мужчины
1.08скороМужчины. 1/8 финала
Пляжный волейбол. Женщины
1.08скороЖенщины. 1/8 финала
Волейбол. Мужчины. Группа A
1.08скороПольшаКанада
Легкая атлетика. Женщины
1.08скороМолот. Женщины. Квалификация A
Хоккей на траве. Мужчины
1.08скороМужчины. 1/4 финала
Легкая атлетика. Женщины
1.08скоро3000 м с/п. Женщины. Предварительный раунд
Легкая атлетика. Женщины
1.08скороДлина. Женщины. Квалификация
Баскетбол. Женщины. Группа А
1.08скороКанадаИспания
Велоспорт - BMX. Женщины
1.08скороФристайл. Женщины. Финал
Плавание. Мужчины
1.08скоро50 м в/с. Мужчины. Финал
Плавание. Женщины
1.08скоро50 м в/с. Женщины. Финал
Легкая атлетика. Женщины
1.08скороЯдро. Женщины. Финал
Легкая атлетика. Женщины
1.08скороМолот. Женщины. Квалификация B
15:09 (мск), источник: ТАСС

Джокович объяснил снятие с матча за бронзу Олимпиады в миксте

По словам серба, участие в поединке за третье место могло помешать ему выступить на US Open.

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Источник: Reuters

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Матч за бронзу в миксте на Олимпиаде мог помешать сербскому теннисисту Новаку Джоковичу выступить на US Open, который пройдет с 30 августа по 12 сентября в Нью-Йорке. Об этом Джокович сообщил журналистам.

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В субботу испанец Пабло Карреньо-Буста победил Джоковича в матче за бронзовую медаль олимпийского турнира. После этого сербы Джокович и Нина Стоянович должны были сыграть за бронзу в миксте, но снялись с поединка. Журналист Джордж Беллшоу сообщил в Twitter, что они приняли такое решение из-за травмы плеча у Джоковича.

«Для меня плохо сложилась эта Олимпиада. Но я знаю, что вернусь на Игры. Постараюсь играть в Париже (в 2024 году) и за страну, и за медали. К сожалению, здесь не удалось завоевать медали, — сказал он. — Участие в матче за бронзу в миксте могло помешать мне играть в США, поэтому я снялся».

Британцы Эшли Барти и Джон Пирс после отказа сербов стали бронзовыми медалистами в теннисном миксте.

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XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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Бейсбольный стадион Фукусима Азума
Велодром Идзу
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Гоночная трасса Фудзи Спидвей
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Городской спортивный парк Ариакэ
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Конференц-центр Макухари Мессе
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Морской парк Одайба
Мусасино Форест Спорт Плаза
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Стадион Сайтама-2002
Стадион Саппоро Доум
Стрелковый центр Асаки
Теннисный парк Ариакэ
Токийский дворец спорта
Токийский международный форум
Токийский центр водных видов спорта
Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
Хоккейный стадион Ои
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