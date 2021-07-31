Сборная Испании по футболу пробилась в полуфинал Олимпийских игр в Токио

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
21
13
12
2Япония
17
5
8
4Россия
11
15
11
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Легкая атлетика
100 м. Женщины. Финал
Элайн Томпсон
Шелли-Энн Фрэйзер-Прайс
Шеричка Джексон
Результаты
Легкая атлетика
Эстафета 4х400 м. Микст. Финал
Польша
Доминиканская Республика
США
Результаты
Бадминтон
Парный разряд. Мужчины. Финал
Ли Джун Ху / Лю Ю Чен
Ли Янь / Ван Чи-Линь
Результаты
Легкая атлетика
Диск. Мужчины. Финал
Даниэль Столь
Симон Петерссон
Лукас Вайсхайдингер
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 96 кг. Мужчины. Финал (группа А)
Фарес Эльбах
Кейдомар Вальенилья
Антон Плесной
Результаты
Бадминтон
Парный разряд. Мужчины. Матч за 3-е место
Чиа Аарон / Со Вуй Ик
Мохаммад Анса / Хендра Сетиаван
Результаты
Фехтование
Сабля, командное первенство. Женщины. Финал
Россия
Франция
Результаты
Теннис
Парный разряд. Микст. Матч за 3-е место
Нина Стоянович / Новак Джокович
Эшли Барти / Джон Пирс
Результаты
Фехтование
Сабля, командное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Корея
Италия
Результаты
Теннис
Одиночный разряд. Женщины. Матч за 3-е место
Елена Рыбакина
Элина Свитолина
Результаты
Дзюдо
Микст. Финал
Япония
Франция
Результаты
Регби
Женщины. Финал
Новая Зеландия
Франция
Результаты
Дзюдо
Микст. Матч за 3-е место
Израиль
Россия
Результаты
Регби
Женщины. Матч за 3-е место
Фиджи
Великобритания
Результаты
Дзюдо
Микст. Матч за 3-е место
Германия
Нидерланды
Результаты
Парусный спорт
RS:X. Мужчины. Финал
Киран Бадлу
Тома Гояр
Би Кунь
Результаты
Стрельба из лука
Личное первенство. Мужчины. Финал
Мауро Несполи
Мете Газоз
Результаты
Стрельба из лука
Личное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Тань Чи-Чун
Такахару Фурукава
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 81 кг. Мужчины. Финал (группа А)
Лю Сяоцзюнь
Сакариас Боннат
Антонио Пиццолато
Результаты
Парусный спорт
RS:X. Женщины. Финал
Лу Юньсю
Шарлин Пикон
Эмма Уилсон
Результаты
Расписание событий
Баскетбол. Мужчины. Группа A
15:00скороСШАЧехия
Гандбол. Женщины. Группа A
15:30скороНорвегияНидерланды
Волейбол. Женщины. Группа B
15:45скороКитайИталия
Гольф. Мужчины
1.08скороЛичное первенство. Мужчины. Финал
Конный спорт. Микст
1.08скороТроеборье, личное и командное первенство. Микст
Стрельба. Мужчины
1.08скороСкоростной пистолет, 25 м. Мужчины. Квалификация
Гандбол. Мужчины. Группа B
1.08скороПортугалияЯпония
Пляжный волейбол. Мужчины
1.08скороМужчины. 1/8 финала
Пляжный волейбол. Женщины
1.08скороЖенщины. 1/8 финала
Волейбол. Мужчины. Группа A
1.08скороПольшаКанада
Легкая атлетика. Женщины
1.08скороМолот. Женщины. Квалификация A
Хоккей на траве. Мужчины
1.08скороМужчины. 1/4 финала
Легкая атлетика. Женщины
1.08скоро3000 м с/п. Женщины. Предварительный раунд
Легкая атлетика. Женщины
1.08скороДлина. Женщины. Квалификация
Баскетбол. Женщины. Группа А
1.08скороКанадаИспания
Велоспорт - BMX. Женщины
1.08скороФристайл. Женщины. Финал
Плавание. Мужчины
1.08скоро50 м в/с. Мужчины. Финал
Плавание. Женщины
1.08скоро50 м в/с. Женщины. Финал
Легкая атлетика. Женщины
1.08скороЯдро. Женщины. Финал
Легкая атлетика. Женщины
1.08скороМолот. Женщины. Квалификация B
15:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная Испании по футболу пробилась в полуфинал Олимпийских игр в Токио

31 июля в четвертьфинале Олимпийских игр в Токио сыграли сборные Испании и Кот-д’Ивуара.

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Источник: Reuters

Команды сошлись между собой на поле стадиона «Мияги» в Рифу (Япония). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хесусом Валенсуэлой из Венесуэлы. Она завершилась победой Испании со счётом 5:2 в дополнительное время.

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На 10-й минуте счёт открыл защитник Кот-д’Ивуара Эрик Бейи. На 30-й минуте отличился полузащитник сборной Испании Дани Ольмо.

На 91-й минуте полузащитник национальной команды Кот-д’Ивуара Макс-Ален Градель вывел её вперёд. Но на 93-й минуте нападающий испанцев Рафаэль Мир сравнял счёт.

На 98-й минуте нападающий Микель Оярсабаль принёс победу сборной Испании, реализовав пенальти. На 117-й минуте Мир отметился дублем, а на 120-й оформил хет-трик, установив окончательный счёт.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков.

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XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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Токийский центр водных видов спорта
Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
Хоккейный стадион Ои
Центр водного поло Тацуми
Центр гребного слалома Касай
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