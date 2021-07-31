Сборная Испании по футболу пробилась в полуфинал Олимпийских игр в Токио
31 июля в четвертьфинале Олимпийских игр в Токио сыграли сборные Испании и Кот-д’Ивуара.
31 июля в четвертьфинале Олимпийских игр в Токио сыграли сборные Испании и Кот-д’Ивуара.
Команды сошлись между собой на поле стадиона «Мияги» в Рифу (Япония). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хесусом Валенсуэлой из Венесуэлы. Она завершилась победой Испании со счётом 5:2 в дополнительное время.
На 10-й минуте счёт открыл защитник Кот-д’Ивуара Эрик Бейи. На 30-й минуте отличился полузащитник сборной Испании Дани Ольмо.
На 91-й минуте полузащитник национальной команды Кот-д’Ивуара
На 98-й минуте нападающий Микель Оярсабаль принёс победу сборной Испании, реализовав пенальти. На 117-й минуте Мир отметился дублем, а на 120-й оформил
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.