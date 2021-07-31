Сборная Испании по футболу пробилась в полуфинал Олимпийских игр в Токио

Команды сошлись между собой на поле стадиона «Мияги» в Рифу (Япония). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хесусом Валенсуэлой из Венесуэлы. Она завершилась победой Испании со счётом 5:2 в дополнительное время.

На 98-й минуте нападающий Микель Оярсабаль принёс победу сборной Испании, реализовав пенальти. На 117-й минуте Мир отметился дублем, а на 120-й оформил хет-трик, установив окончательный счёт.



Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков.