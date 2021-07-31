Российские саблистки выиграли золото в командном первенстве на Олимпиаде в Токио
Российские саблистки победили Францию в финале командного первенства на Олимпиаде в Токио.
Российские саблистки победили Францию в финале командного первенства на Олимпиаде в Токио.
Россиянки выиграли финальный поединок со счетом 45:41. В составе сборной России выступили Софья Великая, София Позднякова и Ольга Никитина.
Золотая медаль в женском командном первенстве в сабле стала для России 11-й на Олимпиаде в Японии.
Третье место в командном первенстве заняла сборная Южной Кореи, которая победила Италию в поединке за бронзу со счетом 45:42.