Российские саблистки выиграли золото в командном первенстве на Олимпиаде в Токио

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
21
12
12
2Япония
17
5
8
4Россия
11
15
11
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Фехтование
Сабля, командное первенство. Женщины. Финал
Россия
Франция
Результаты
Теннис
Парный разряд. Микст. Матч за 3-е место
Нина Стоянович / Новак Джокович
Эшли Барти / Джон Пирс
Результаты
Фехтование
Сабля, командное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Корея
Италия
Результаты
Теннис
Одиночный разряд. Женщины. Матч за 3-е место
Елена Рыбакина
Элина Свитолина
Результаты
Дзюдо
Микст. Финал
Япония
Франция
Результаты
Регби
Женщины. Финал
Новая Зеландия
Франция
Результаты
Дзюдо
Микст. Матч за 3-е место
Израиль
Россия
Результаты
Регби
Женщины. Матч за 3-е место
Фиджи
Великобритания
Результаты
Дзюдо
Микст. Матч за 3-е место
Германия
Нидерланды
Результаты
Парусный спорт
RS:X. Мужчины. Финал
Киран Бадлу
Тома Гояр
Би Кунь
Результаты
Стрельба из лука
Личное первенство. Мужчины. Финал
Мауро Несполи
Мете Газоз
Результаты
Стрельба из лука
Личное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Тань Чи-Чун
Такахару Фурукава
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 81 кг. Мужчины. Финал (группа А)
Лю Сяоцзюнь
Сакариас Боннат
Антонио Пиццолато
Результаты
Парусный спорт
RS:X. Женщины. Финал
Лу Юньсю
Шарлин Пикон
Эмма Уилсон
Результаты
Теннис
Одиночный разряд. Мужчины. Матч за 3-е место
Новак Джокович
Пабло Карреньо Буста
Результаты
Теннис
Парный разряд. Женщины. Матч за 3-е место
Вероника Кудерметова/Елена Веснина
Лаура Пигосси / Луиза Стефани
Результаты
Стрельба
Малокалиберная винтовка, из 3-х положений, 50 м. Женщины. Финал
Нина Кристен
Юлия Зыкова
Юлия Каримова
Результаты
Прыжки на батуте
Личное первенство. Мужчины. Финал
Иван Литвинович
Дун Дун
Дилан Шмидт
Результаты
Стрельба
Трап. Командный зачет. Микст. Финал
Испания
Сан-Марино
США
Результаты
Плавание
Эстафета 4х100 м комбинированная. Микст. Финал
Великобритания
Китай
Австралия
Результаты
Расписание событий
Футбол. Мужчины. 1/4 финала
13:00онлайнБразилия1Египет0
Бейсбол. Мужчины. Группа B
13:00скороКореяСША
Теннис. Женщины. Финал
13:30скороБелинда БенчичМаркета Вондроушова
Гандбол. Женщины. Группа B
13:30скороВенгрияИспания
Бадминтон. Мужчины. Матч за 3-е место
13:40скороЧиа Аарон / Со Вуй ИкМохаммад Анса / Хендра Сетиаван
Волейбол. Женщины. Группа A
13:40скороЯпонияКорея
Легкая атлетика. Мужчины
13:45скоро100 м. Мужчины. Предварительный раунд
Водное поло. Мужчины. Группа A
13:50скороЮАРГреция
Тяжелая атлетика. Мужчины
14:00скороВесовая категория до 96 кг. Мужчины. Финал (группа А)
Футбол. Мужчины. 1/4 финала
14:00онлайнЮжная Корея1Мексика3
Легкая атлетика. Мужчины
14:15скороДиск. Мужчины. Финал
Бадминтон. Мужчины. Финал
14:30скороЛи Джун Ху / Лю Ю ЧенЛи Янь / Ван Чи-Линь
Хоккей на траве. Женщины. Группа A
14:45скороИрландияВеликобритания
Легкая атлетика. Женщины
14:50скоро800 м. Женщины. Полуфиналы
Баскетбол. Мужчины. Группа A
15:00скороСШАЧехия
Гандбол. Женщины. Группа A
15:30скороНорвегияНидерланды
Легкая атлетика. Микст
15:35скороЭстафета 4х400 м. Микст. Финал
Волейбол. Женщины. Группа B
15:45скороКитайИталия
Легкая атлетика. Женщины
15:50скоро100 м. Женщины. Финал
Гольф. Мужчины
1.08скороЛичное первенство. Мужчины. Финал
14:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Российские саблистки выиграли золото в командном первенстве на Олимпиаде в Токио

Российские саблистки победили Францию в финале командного первенства на Олимпиаде в Токио.

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16
фотографий
16
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Россиянки выиграли финальный поединок со счетом 45:41. В составе сборной России выступили Софья Великая, София Позднякова и Ольга Никитина.

Золотая медаль в женском командном первенстве в сабле стала для России 11-й на Олимпиаде в Японии.

Третье место в командном первенстве заняла сборная Южной Кореи, которая победила Италию в поединке за бронзу со счетом 45:42.

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III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
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