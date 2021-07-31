Российские саблистки выиграли золото в командном первенстве на Олимпиаде в Токио

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Россиянки выиграли финальный поединок со счетом 45:41. В составе сборной России выступили Софья Великая, София Позднякова и Ольга Никитина.

Золотая медаль в женском командном первенстве в сабле стала для России 11-й на Олимпиаде в Японии.