Казахстанская теннисистка не сумела взять бронзу на Олимпиаде

Первый сет уверенно выиграла казахстанка — 6:1, во втором сете, ведя со счетом 3:1, Рыбакина упустила преимущество и проиграла на тай-брейке — 5:7. Все решалось в третьем сете, где казахстанка вела 4:1, и в итоге проиграла — 4:6.



На пути к «бронзе» Рыбакина обыграла австралийку Саманту Стосур, Ребекку Петерсон из Швеции, хорватскую теннисистку Донну Векич, а в полуфинале уступила Белинде Бенчич из Швейцарии.