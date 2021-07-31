Казахстанская теннисистка не сумела взять бронзу на Олимпиаде
Елена Рыбакина проиграла шестой ракетке мира — украинке Элине Свитолиной.
Елена Рыбакина проиграла шестой ракетке мира — украинке Элине Свитолиной.
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина не сумела принести четвертую медаль на Олимпийских играх в Токио, сообщает zakon.kz.
Матч за третье место одиночного турнира Олимпиады-2020 она провела с украинкой Элиной Свитолиной.
Представительница Украины занимает шестое место в WTA, Елена — двадцатое.
Первый сет уверенно выиграла казахстанка — 6:1, во втором сете, ведя со счетом 3:1, Рыбакина упустила преимущество и проиграла на
На пути к «бронзе» Рыбакина обыграла австралийку Саманту Стосур, Ребекку Петерсон из Швеции, хорватскую теннисистку Донну Векич, а в полуфинале уступила Белинде Бенчич из Швейцарии.