Тренер сборной России по фехтованию рассказал, что Великая могла пропустить финал сабли из-за травмы ноги

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— На самом деле, все не так просто. Даже шел вопрос о замене Великой. Во-первых, Соня дернула ногу, во-вторых, волнение… Шел вопрос о том, когда делать замену — после первого боя или второго.

Я Соню подозвал, спросил: «Менять тебя сейчас, после первого, или выйдешь на второй?». Она сказала: «Можно после второго?». После второго я сказал: «Если я сейчас тебя поменяю… Ты же мамка для наших, они просто скиснут. Давай, вытаскивай из себя адреналин, про ногу — забыть».

Соня Великая — молодец. Ей было очень тяжело, вы не представляете, как, но она справилась и вся команда поверила, что она может.

Оле Никитиной сказал: «Слушай, ты же их два года назад всех покрошила на чемпионате мира в Будапеште, сделай то же самое и здесь!».

Я называю этот вариант «ниндзя» — когда все получается и в атаке, и в обороне, когда ты все успеваешь, непонятно как, но за счет рефлексов и инстинктов. Оля все сделала.

То, что Никитина была на первом и последнем поединке — Великая себя не очень чувствовала, травма и какая-то психологическая неуверенность, поэтому старший тренер предложил поставить на последний бой Никитину, и это сработало, — сказал в эфире «Матч ТВ» Мамедов.