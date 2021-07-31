Япония и Бразилия вышли в полуфинал Игр в Токио
Япония в четвертьфинале футбольного турнира на Олимпиаде обыграла команду Новой Зеландии, Бразилия с минимальным счетом одолела египтян.
Япония в четвертьфинале футбольного турнира на Олимпиаде обыграла команду Новой Зеландии, Бразилия с минимальным счетом одолела египтян.
Сборная Японии в четвертьфинале футбольного турнира на Олимпиаде обыграла команду Новой Зеландии. Исход противостояния решился в серии пенальти.
Также продолжает борьбу за медали команда Бразилии, с минимальным счетом одолевшая египтян. Единственный гол забил форвард Матеус Кунья, игрок «Зенита» Малком появился на поле на 65-й минуте.
Олимпийские игры-2020
Токио (Япония)
Мужчины. Футбол
Четвертьфинал
Япония — Новая Зеландия — 0:0, по пенальти 4:2.
Бразилия — «Египет — 1:0 (1:0) Гол: Кунья, 37.