Женская сабля — главное российское оружие. Еще 20 лет назад мы были учениками, а теперь доминируем на второй Олимпиаде подряд

Наверное, это золото — самое ожидаемое от сборной по фехтованию. Нет, опасения были и перед сегодняшним днем — часто бывает, что эпичный личный турнир не оставляет эмоций на командный, но, казалось, это точно не тот случай.

Без нервов не вышло — финал против Франции собрал столько сюжетных линий, что концовка могла получиться совершенно непредсказуемой. Получилась счастливой.

Коротко о том, как сложилась эта победа. По большому счету, до финала Россия оставалась без сопротивления, пройдя к нему в формате чемпионского круга почета:

45:34 против Японии в четвертьфинале и этот матч не выглядел сложным — ни по счету, ни по сюжету, против команды из подвала топ-10 в мировом рейтинге

спокойные 45:26 в матче против Кореи — здесь борьбы получилось еще меньше, хотя кореянки в сабле всегда котировались.

Зато золотой матч против Франции — повторение финала ЧМ-2019 (там россиянки тоже выиграли) — забрал все эмоции. Удивительно или, наоборот, логично, что победу в нем выгрызла не Позднякова или Великая (ее главный тренер даже планировал менять по ходу финала — то ли из-за болей в ноге, то ли из-за опустошения), а Ольга Никитина — и по статусу, и по рейтингу только третий номер команды.

Сейчас эти воспоминания вызывают неприятные чувства, но перед пятым боем в финале наши девчонки горели 14:20 — к такому разгрому привели слабые поединки Великой (2−6) и Поздняковой (2−5). В борьбу Россию вернула именно Никитина, уничтожив Шарлотт Лембах со счетом 11:3 — похоже, в этой команде золото нужнее всех было именно ей.

Дальше пошло спокойнее: победу со счетом 45:41 вы видели сами.

***

Теперь это официальный факт: главное оружие в нашем фехтовании — женская сабля. Хотя еще двадцать лет назад Россия, по сути, его только осваивала, а доминировала исключительно в мужской.

Женская сабля — самый молодой вид фехтования, который раньше считался исключительно мужским. На чемпионатах мира он появился лишь в 1999-м (на рапирах женщины сражались с 1929-го, шпаги разрешили в конце 80-х), а на Олимпиадах — вообще в 2004-м.

У россиянок поначалу получалось только в командных турнирах — первую личную победу на ЧМ Елена Нечаева добыла лишь в 2007-м, а до исторического олимпийского серебра Софьи Великой в Лондоне-2012 оставалось еще пять лет.

Девушки учились сабле на контрасте с мужчинами, которые иногда просто уничтожали соперников: нынешний глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков доминировал в 90-е (четыре личных титула на ЧМ, один олимпийский), позже выросло новое поколение — Якименко, Решетников и Ковалев по очереди выигрывали чемпионаты мира три года подряд (2013−2015).

Это сейчас в нашей мужской сабле все сложно — у сборной за последние четыре чемпионата лишь две бронзы Камиля Ибрагимова, а подиума в командах не было с 2016-го. В Токио-2020 тоже ничего не получилось — Лоханов и Решетников проиграли в первом же бою, Ибрагимов остановился в четвертьфинале, а в командном первенстве наши не справились ни с Германией, ни даже с Египтом. Боль…

Зато расцвела женская сабля — сейчас это лучший вид в российском фехтовании. И если, например, в женской рапире, которая тоже на подъеме, главные достижения России связаны только с Инной Дериглазовой, то в сабле у нас конкуренция и контраст.

Несколько подробностей, которые становятся важными только во время Олимпиад:

пять лет назад в Рио-2016 личное золото неожиданно выиграла 22-летняя Яна Егорян — та победа по режиссуре напоминала историю фигуристок Медведевой и Загитовой в Пхенчхане-2018. Команда продолжает выигрывать уже без Яны, которая в прошлом году поставила карьеру на стоп

в Токио-2020 победила другая дебютантка Игр — 24-летняя София Позднякова. У нее уже был титул чемпионки мира-2018, но итог все равно вышел неожиданным

в обоих финалах (а до этого еще и в Лондоне-2012) напротив будущих чемпионок стояла Софья Великая — сейчас ей 36 лет, но она мечтает об олимпийском золоте и видит себя на пятой Олимпиаде в Париже-2024

и в Рио, и в Токио россиянки доминировали в командном турнире, а последнее нероссийское золото в сабле выиграла кореянка Ким Джи Юн в 2012-м

про героизм Ольги Никитиной в командном финале вы уже знаете — свои поединки она выиграла с общим счетом 21:13, вернула команду к жизни и нанесла финальный укол. В 22 года — мощный старт для большой карьеры

прямо сейчас (Александр Шмурнов простит) мировой рейтинг по юниорам тащит 20-летняя Дарья Дрозд, а ее ровесницы Анна Смирнова и Алина Ключникова едва не забрали себе чемпионат России по взрослым, в котором сражались и Позднякова, и Великая. И будущее здесь точно светлое.

Ну, а настоящее — просто космос! Сегодня наша сабля — настоящая мощь: женская сборная России действительно сильнее всех — вторую Олимпиаду подряд сначала забирает индивидуальные золото и серебро, а потом властвует в команде. Здесь какая сумасшедшая плотность многократных олимпийских чемпионок — Егорян, Великая, Позднякова. В конце концов, здесь просто команда — такая, какой она должна быть в любом нормальном виде спорте.