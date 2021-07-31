Женская сабля — главное российское оружие. Еще 20 лет назад мы были учениками, а теперь доминируем на второй Олимпиаде подряд

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
21
13
12
2Япония
17
5
8
4Россия
11
15
11
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бейсбол
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Результаты
Легкая атлетика
100 м. Женщины. Финал
Элайн Томпсон
Шелли-Энн Фрэйзер-Прайс
Шеричка Джексон
Результаты
Легкая атлетика
Эстафета 4х400 м. Микст. Финал
Польша
Доминиканская Республика
США
Результаты
Бадминтон
Парный разряд. Мужчины. Финал
Ли Джун Ху / Лю Ю Чен
Ли Янь / Ван Чи-Линь
Результаты
Легкая атлетика
Диск. Мужчины. Финал
Даниэль Столь
Симон Петерссон
Лукас Вайсхайдингер
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 96 кг. Мужчины. Финал (группа А)
Фарес Эльбах
Кейдомар Вальенилья
Антон Плесной
Результаты
Бадминтон
Парный разряд. Мужчины. Матч за 3-е место
Чиа Аарон / Со Вуй Ик
Мохаммад Анса / Хендра Сетиаван
Результаты
Фехтование
Сабля, командное первенство. Женщины. Финал
Россия
Франция
Результаты
Теннис
Парный разряд. Микст. Матч за 3-е место
Нина Стоянович / Новак Джокович
Эшли Барти / Джон Пирс
Результаты
Фехтование
Сабля, командное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Корея
Италия
Результаты
Теннис
Одиночный разряд. Женщины. Матч за 3-е место
Елена Рыбакина
Элина Свитолина
Результаты
Дзюдо
Микст. Финал
Япония
Франция
Результаты
Регби
Женщины. Финал
Новая Зеландия
Франция
Результаты
Дзюдо
Микст. Матч за 3-е место
Израиль
Россия
Результаты
Регби
Женщины. Матч за 3-е место
Фиджи
Великобритания
Результаты
Дзюдо
Микст. Матч за 3-е место
Германия
Нидерланды
Результаты
Парусный спорт
RS:X. Мужчины. Финал
Киран Бадлу
Тома Гояр
Би Кунь
Результаты
Стрельба из лука
Личное первенство. Мужчины. Финал
Мауро Несполи
Мете Газоз
Результаты
Стрельба из лука
Личное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Тань Чи-Чун
Такахару Фурукава
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 81 кг. Мужчины. Финал (группа А)
Лю Сяоцзюнь
Сакариас Боннат
Антонио Пиццолато
Результаты
Парусный спорт
RS:X. Женщины. Финал
Лу Юньсю
Шарлин Пикон
Эмма Уилсон
Результаты
Расписание событий
Баскетбол. Мужчины. Группа A
15:00скороСШАЧехия
Гандбол. Женщины. Группа A
15:30скороНорвегияНидерланды
Волейбол. Женщины. Группа B
15:45скороКитайИталия
Гольф. Мужчины
1.08скороЛичное первенство. Мужчины. Финал
Конный спорт. Микст
1.08скороТроеборье, личное и командное первенство. Микст
Стрельба. Мужчины
1.08скороСкоростной пистолет, 25 м. Мужчины. Квалификация
Гандбол. Мужчины. Группа B
1.08скороПортугалияЯпония
Пляжный волейбол. Мужчины
1.08скороМужчины. 1/8 финала
Пляжный волейбол. Женщины
1.08скороЖенщины. 1/8 финала
Волейбол. Мужчины. Группа A
1.08скороПольшаКанада
Легкая атлетика. Женщины
1.08скороМолот. Женщины. Квалификация A
Хоккей на траве. Мужчины
1.08скороМужчины. 1/4 финала
Легкая атлетика. Женщины
1.08скоро3000 м с/п. Женщины. Предварительный раунд
Легкая атлетика. Женщины
1.08скороДлина. Женщины. Квалификация
Баскетбол. Женщины. Группа А
1.08скороКанадаИспания
Велоспорт - BMX. Женщины
1.08скороФристайл. Женщины. Финал
Плавание. Мужчины
1.08скоро50 м в/с. Мужчины. Финал
Плавание. Женщины
1.08скоро50 м в/с. Женщины. Финал
Легкая атлетика. Женщины
1.08скороЯдро. Женщины. Финал
Легкая атлетика. Женщины
1.08скороМолот. Женщины. Квалификация B
16:13 (мск), источник: Sports.Ru

Женская сабля — главное российское оружие. Еще 20 лет назад мы были учениками, а теперь доминируем на второй Олимпиаде подряд

У России новое золото в женской сабле — после русского финала Поздняковой и Великой пришла победа и в командном турнире.

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Источник: Reuters

Наверное, это золото — самое ожидаемое от сборной по фехтованию. Нет, опасения были и перед сегодняшним днем — часто бывает, что эпичный личный турнир не оставляет эмоций на командный, но, казалось, это точно не тот случай.

Без нервов не вышло — финал против Франции собрал столько сюжетных линий, что концовка могла получиться совершенно непредсказуемой. Получилась счастливой.

Источник: Reuters

Коротко о том, как сложилась эта победа. По большому счету, до финала Россия оставалась без сопротивления, пройдя к нему в формате чемпионского круга почета:

  • 45:34 против Японии в четвертьфинале и этот матч не выглядел сложным — ни по счету, ни по сюжету, против команды из подвала топ-10 в мировом рейтинге
  • спокойные 45:26 в матче против Кореи — здесь борьбы получилось еще меньше, хотя кореянки в сабле всегда котировались.

Зато золотой матч против Франции — повторение финала ЧМ-2019 (там россиянки тоже выиграли) — забрал все эмоции. Удивительно или, наоборот, логично, что победу в нем выгрызла не Позднякова или Великая (ее главный тренер даже планировал менять по ходу финала — то ли из-за болей в ноге, то ли из-за опустошения), а Ольга Никитина — и по статусу, и по рейтингу только третий номер команды.

Сейчас эти воспоминания вызывают неприятные чувства, но перед пятым боем в финале наши девчонки горели 14:20 — к такому разгрому привели слабые поединки Великой (2−6) и Поздняковой (2−5). В борьбу Россию вернула именно Никитина, уничтожив Шарлотт Лембах со счетом 11:3 — похоже, в этой команде золото нужнее всех было именно ей.

Дальше пошло спокойнее: победу со счетом 45:41 вы видели сами.

***

Теперь это официальный факт: главное оружие в нашем фехтовании — женская сабля. Хотя еще двадцать лет назад Россия, по сути, его только осваивала, а доминировала исключительно в мужской.

Женская сабля — самый молодой вид фехтования, который раньше считался исключительно мужским. На чемпионатах мира он появился лишь в 1999-м (на рапирах женщины сражались с 1929-го, шпаги разрешили в конце 80-х), а на Олимпиадах — вообще в 2004-м.

У россиянок поначалу получалось только в командных турнирах — первую личную победу на ЧМ Елена Нечаева добыла лишь в 2007-м, а до исторического олимпийского серебра Софьи Великой в Лондоне-2012 оставалось еще пять лет.

Девушки учились сабле на контрасте с мужчинами, которые иногда просто уничтожали соперников: нынешний глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков доминировал в 90-е (четыре личных титула на ЧМ, один олимпийский), позже выросло новое поколение — Якименко, Решетников и Ковалев по очереди выигрывали чемпионаты мира три года подряд (2013−2015).

Это сейчас в нашей мужской сабле все сложно — у сборной за последние четыре чемпионата лишь две бронзы Камиля Ибрагимова, а подиума в командах не было с 2016-го. В Токио-2020 тоже ничего не получилось — Лоханов и Решетников проиграли в первом же бою, Ибрагимов остановился в четвертьфинале, а в командном первенстве наши не справились ни с Германией, ни даже с Египтом. Боль…

Зато расцвела женская сабля — сейчас это лучший вид в российском фехтовании. И если, например, в женской рапире, которая тоже на подъеме, главные достижения России связаны только с Инной Дериглазовой, то в сабле у нас конкуренция и контраст.

Несколько подробностей, которые становятся важными только во время Олимпиад:

  • пять лет назад в Рио-2016 личное золото неожиданно выиграла 22-летняя Яна Егорян — та победа по режиссуре напоминала историю фигуристок Медведевой и Загитовой в Пхенчхане-2018. Команда продолжает выигрывать уже без Яны, которая в прошлом году поставила карьеру на стоп
  • в Токио-2020 победила другая дебютантка Игр — 24-летняя София Позднякова. У нее уже был титул чемпионки мира-2018, но итог все равно вышел неожиданным
  • в обоих финалах (а до этого еще и в Лондоне-2012) напротив будущих чемпионок стояла Софья Великая — сейчас ей 36 лет, но она мечтает об олимпийском золоте и видит себя на пятой Олимпиаде в Париже-2024
Источник: Reuters
  • и в Рио, и в Токио россиянки доминировали в командном турнире, а последнее нероссийское золото в сабле выиграла кореянка Ким Джи Юн в 2012-м
  • про героизм Ольги Никитиной в командном финале вы уже знаете — свои поединки она выиграла с общим счетом 21:13, вернула команду к жизни и нанесла финальный укол. В 22 года — мощный старт для большой карьеры
  • прямо сейчас (Александр Шмурнов простит) мировой рейтинг по юниорам тащит 20-летняя Дарья Дрозд, а ее ровесницы Анна Смирнова и Алина Ключникова едва не забрали себе чемпионат России по взрослым, в котором сражались и Позднякова, и Великая. И будущее здесь точно светлое.

Ну, а настоящее — просто космос! Сегодня наша сабля — настоящая мощь: женская сборная России действительно сильнее всех — вторую Олимпиаду подряд сначала забирает индивидуальные золото и серебро, а потом властвует в команде. Здесь какая сумасшедшая плотность многократных олимпийских чемпионок — Егорян, Великая, Позднякова. В конце концов, здесь просто команда — такая, какой она должна быть в любом нормальном виде спорте.

И, есть ощущение, это надолго.

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IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
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Токийский центр водных видов спорта
Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
Хоккейный стадион Ои
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