Шведы завоевали золото и серебро Олимпиады-2020 в метании диска

В лёгкой атлетике на Играх-2020 выступят 10 россиян: Михаил Акименко (прыжки в высоту), Илья Иванюк (прыжки в высоту), Дарья Клишина (прыжки в длину), Мария Ласицкене (прыжки в высоту), Василий Мизинов (ходьба на 20 км), Валерий Пронкин (метание молота), Анжелика Сидорова (прыжки с шестом), Эльвира Хасанова (ходьба на 20 км), Илья Шкуренёв (десятиборье), Сергей Шубенков (110 метров с барьерами).