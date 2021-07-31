Владимир Путин обратился к российским саблисткам после командной победы на Олимпиаде-2020

«От души поздравляю вас, весь тренерский состав с красивой и убедительной победой в командных соревнованиях по фехтованию на саблях Игр XXXII Олимпиады в Токио. Вы достойно выступили, продемонстрировали отличную подготовку, твёрдый настрой на успех, мастерство и сосредоточенность на результате. Заслуженно завоевали впечатляющее количество наград высшей пробы. Своими яркими, зрелищными, отточенными выступлениями вновь подтвердили безусловное лидерство отечественной школы фехтования», — цитирует Путина сайт Кремля.