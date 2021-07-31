Элейн Томпсон завоевала олимпийское золото в беге на 100 м, установив рекорд Игр

На пьедестале оказались ещё две спортсменки из Ямайки — Шелли-Энн Фрейзер-Прайс пришла второй, уступив победительнице 0,13 секунды, а Шерика Джексон финишировала на третьем месте, проиграв всего на 2 сотые больше, чем Фрейзер-Прайс.