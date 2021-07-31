Элейн Томпсон завоевала олимпийское золото в беге на 100 м, установив рекорд Игр
Ямайская легкоатлетка Элейн Томпсон стала трёхкратной олимпийской чемпионкой, завоевав золото в беге на 100 м на Олимпиаде-2020 в Токио.
Ямайская легкоатлетка Элейн Томпсон стала трёхкратной олимпийской чемпионкой, завоевав золото в беге на 100 м на Олимпиаде-2020 в Токио.
Результат спортсменки — 10,61. Это новый олимпийский рекорд.
На пьедестале оказались ещё две спортсменки из Ямайки —
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает четвёртое место в медальном зачёте, завоевав 11 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.